Châteaux d'Yquem et de Fargues : le gardien du temple des vins de Sauternes est décédé

Il se présentait lui-même comme le gardien du temple des vins de Sauternes, Alexandre de Lur Saluces est décédé à l'âge de 89 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Il était le propriétaire du château de Fargues, mais aussi, jusqu'en 2004, après la vente au groupe de luxe LVMH en 1999, copropriétaire et gestionnaire du château d'Yquem, grands crus classés 1855. Il racontait en décembre dernier dans l'émission de Rodolphe Martinez , Vinocité, le lent processus de création de ce vin ainsi que la fidélité des équipes et leurs savoir-faire. Les Lur Saluces, comme le Sauternes, s’inscrivent dans la durée, **le Château de Fargues** appartient à la famille depuis 1472. Contrairement à ce que l’on peut imaginer, la production de Sauternes sur ce domaine est assez récente puisqu’elle date de 1943. Il avouait sur France Bleu Gironde, que le Sauternes était trop précieux pour le mélanger, par exemple, dans un cocktail : "Il faut laisser au Sauternes son aptitude à briller tout seul, ces produits ne sont pas spécialement à rejeter, mais pas avec du sauternes !" Son fils, Alexandre, interrogé avec lui, ajoutait même : "J'ai du mal à m'imaginer demandant aux vendangeurs de faire un travail de sélection extraordinaire, et de faire des sacrifices insensés dans la vigne pour produire le plus beau vin du monde, et leur dire, vous savez quoi? Ce serait encore meilleur avec un zeste de citron et un brin d'herbe."

