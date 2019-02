Châteaux de la Loire : les drones ne sont pas les bienvenus !

Les châteaux de la Loire envahis par les drones ! On en est pas encore là, mais le phénomène se développe. Fin janvier par exemple, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont saisi un drone au-dessus du château d'Amboise, et interrogé son pilote. Ils rappellent qu'il y a des règles en la matière.

Amboise, France

Des terrasses du château d'Amboise, le coin est parfait et l'envie peut être forte de faire décoller son drone d'ici. Samuel Buchwalder, le responsable communication a dû rappeler à l'ordre quelques touristes. "La dernière fois que l'on est intervenu, c'était pour un touriste chinois, qui avait lancé son drone depuis les terrasses des jardins du château, à côté de la chapelle, pour faire des photos aériennes" explique-t-il. "C'est un balcon sur la Loire donc c'est très tentant et facile de faire décoller un drone d'ici. On l'a constaté 6-7 fois depuis deux ans que je suis là".

Pour les gendarmes d'Indre-et-Loire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils se sont fendus hier d'un message sur les réseaux sociaux après un (nouveau) survol du château d'Amboise par un drone le 28 janvier dernier. Ils rappellent qu'il est interdit de survoler certains sites sensibles (centrales nucléaires, terrains militaires, monuments historiques, prisons, parcs nationaux...).

Mais le château d'Amboise n'est pas le seul concerné : la centrale nucléaire de Chinon, la base aérienne de Tours et les terrains militaires ou les parcs nationaux. Bref, les gendarmes d'Indre et Loire veulent mettre le holà. "Les gens utilisent leur drone comme s'ils utilisaient leur appareil photo ou le caméscope, sauf que la réglementation n'est pas la même", rappelle le capitaine Damervalle, "le drone peut tomber, il peut blesser quelqu'un". Résultat : il y a toute une législation en la matière. "Par exemple, pour l'usage non autorisé d'appareil photographique au-dessus d'une zone interdite, c'est jusqu'à un an de prison et 75 000 euros d'amende" assène l'officier de gendarmerie.

Nous ne sommes pas des oiseaux, donc il y a pas mal de notions à apprendre et maîtriser : la météo, les couloirs de vents, les courants électromagnétiques aussi, qui peuvent complètement faire perdre le contrôle du drone" - Sébastien Mexmain, fondateur de la société Visadrones

Heureusement, des outils existent pour éviter les ennuis, comme le site Géoportail, qui référence toutes les zones où le survol est interdit ou limité. Et des formations également, délivrées notamment par le Greta de Tours et par Sébastien Mexmain, fondateur de la société Visadrones, basée à La Riche. "Nous ne sommes pas des oiseaux, donc il y a pas mal de notions à apprendre et maîtriser : la météo, les couloirs de vents, les courants électromagnétiques aussi, qui peuvent complètement faire perdre le contrôle du drone" explique-t-il. "Après, en matière d'outils, en plus de Géoportail, il y a aussi tout simplement Google Map, pour tout ce qui est visuel, comme les lignes à haute tension, les châteaux, etc."

Sebastien Mexmain, fondateur de la société Visadrones, basée à La Riche, en pleine formation de pilotage de drone. - Marie-Anne Daniaud

Sebastien Mexmain propose, avec le Greta de Tours, des modules de formation au pilotage de drones, destinés aux particuliers comme aux professionnels.