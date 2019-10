Châtel-Guyon s'équipe de 25 caméras de vidéoprotection

Châtel-Guyon, France

"Ce week-end encore une boutique du parc thermal a eu un pavé dans sa vitrine avec des vols", raconte le maire de Châtel-Guyon. Frédéric Bonnichon a d'ailleurs fait les comptes : "C'est plusieurs milliers d'euros et certaines années plusieurs dizaines de milliers d'euros les dépenses générées par ces incivilités du quotidien." D'où la décision, après la perte du commissariat et la création d'une police municipale, d'investir dans ces vingt-cinq caméras.

Pas de surveillance en temps réel

L'équipement coûte environ 100 000 euros, financés avec l'aide de l'Etat et de la Région. L'élu précise qu'il s'agit bien de vidéoprotection : pas d'agent derrière des écrans qui observe ce qui est filmé en temps réel mais des images enregistrées sur un serveur et mises à la disposition des services de police ou de justice en cas d'enquête. Seul l'espace public sera filmé. Le système permet de flouter les angles de vues qui laisseraient apparaître des espaces privés comme des entrées d'immeubles ou des fenêtres de particulier.

Les caméras de vidéoprotection de Châtel-Guyon, ici en entrée de ville. © Radio France - Juliette Micheneau

Opérationnelles courant novembre

Les vingt-cinq caméras prévues sont pour la plupart déjà en place dans les quatre zones retenues : le parc thermal et abords du théâtre et du casino, le quartier office de tourisme et piscine où se trouvent aussi les établissements scolaires, l'entrée de ville et ses équipements sportifs et enfin le quartier du futur resort thermal où là les caméras seront installées en fonction de l'avancée du chantier.