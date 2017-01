Châtelaillon : Une famille se bat pour éviter une 3ème expropriation de ses terres

Après l'élargissement de la nationale entre La Rochelle et Rochefort au début des années 60, après la création d'un échangeur en 1997, le propriétaire de la ferme d'Angout à Châtelaillon risque d'être exproprié une 3ème fois avec la création d'une aire d'accueil pour des gens du voyage

"On a l'impression que c'est de l'acharnement" Josée est la fille du propriétaire de la ferme d'Angout. Son père a bientôt 85 ans, et ils se battent pour lui pour éviter une nouvelle expropriation. La famille se mobilise, les oncles, les tantes et même les petits enfants comme Céline Beaumard qui vient de lancer une pétition sur Internet pour alerter la population. " Personne ne sait, l'enquête publique a été lancée quelques jours avant Noël, elle se termine ce vendredi 6 Janvier, c'est vraiment mené au pas de course ..."

Affichage sur le site © Radio France - Gérald Paris

Le projet de création de l'aire d'accueil des gens du voyage ne date pas d'hier. Aujourd'hui, ces 8000m² sont ciblés parce qu'ils ne sont pas en zone de marais, "rare sur Châtelaillon" précise le maire Jean Louis Léonard. Il y a nécessité de créer une aire d'accueil, et Jean Louis Léonard estime que c'est finalement le lieu idéal, estimant que sur le site, il n'y a aujourd'hui plus d'exploitation. " Faux" répond la famille "un oncle est sur place, une 15aine de chevaux et une 60aine de bovins sont sur ces terres hautes, et si demain une aire d'accueil devait voir le jour, c'est à terme la ferme qui est menacée, les animaux ne pourraient pas se retrouver dans les marais" pour Céline Beaumard. Ces terres seraient rachetées un peu plus de 2 euros le mètre carré ... "Bizarre" pour la fille de l'agriculteur, "au dernier PLU, ces terres ne sont plus agricoles, et sont devenues constructibles, ce n'est du coup plus du tout le même prix."

Ce vendredi, le registre de l'enquête publique restera ouvert une dernière fois à la mairie de Châtelaillon de 13 heures 45 à 17 heures.