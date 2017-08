A Châtellerault, Auchan ouvrira ses portes le dimanche matin à partir du 27 août

Le directeur de l'hypermarché de Châtellerault a décidé d'ouvrir son magasin le dimanche matin à partir du 27 août. Du côté des clients, les réactions sont mitigées.

Les Français passent en moyenne 2h41 à faire les courses selon l'Insee. Mais dans les rayons plusieurs types de clients sont présents : ceux qui prennent le temps de choisir chaque produit et ceux qui en revanche font les courses le plus rapidement possible. Mélissa en fait partie. Elle est commerçante et travaille de 9h à 20h tous les jours du lundi au samedi. Résultat pour les courses il faut s'organiser : " on trouve le temps pendant des pauses rapidement. Puis il y a le Drive, les marchés le dimanche, les petites supérettes. Pour moi en tout cas, pas besoin d'ouvrir un supermarché le dimanche, je préfère être en famille."

Le son de cloche est un peu différent du côté d'Anaïs :" Ça fera une sortie pour certains. Puis, il nous manque souvent quelque chose donc c'est pas mal de se dire que les commerces sont ouverts si on a besoin." Chantal, elle y voit un intérêt pour ceux qui travaillent beaucoup "quand on n'a pas le temps pendant la semaine, ça peut être bien d'avoir un commerce ouvert le dimanche matin" indique-t-elle.

Et c'est bien l'une des volontés du directeur du magasin François Pulido : "On a des clients qui ne sont pas à leur domicile pendant la semaine et puis ça permet à ceux qui aiment bien prendre le temps de réfléchir et d'avoir des personnes présentes en magasin pour les conseiller, de pouvoir en profiter aussi le dimanche".

La question du travail le dimanche

Enfin parmi les clients, il y a ceux qui s'interrogent sur les conditions de travail. C'est le cas de Laure : "ça fait travailler le dimanche, des employés qui n'ont pas forcément envie de le faire mais ils ont peur d'être pénalisés par la suite." De son côté, le directeur affirme que le travail le dimanche "se base sur le volontariat" des 200 salariés qui travaillent actuellement dans le magasin. Anaïs, elle, pense aussi que ça aidera "des étudiants à avoir un petit boulot et à se faire des sous".

L'ouverture aura bien lieu le 27 août prochain. Reste quelques questions à régler comme le jour de fermeture du rayon boulangerie. En effet, un arrêté de 2010 oblige les entreprises qui réalisent la distribution de pain à ne travailler que six jours sur sept.