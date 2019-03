Châtellerault : déguisements et revendications pour le carnaval des "gilets jaunes"

Châtellerault, France

Les "gilets jaunes" ont d'abord organisé un barbecue, à la mi-journée, au "rond-point de la main jaune". Ils ont ensuite défilé dans les rues du centre-ville. Dans la foule, des manifestants venus Châtellerault mais aussi des environs de Tours, Poitiers, Saumur, ou encore Niort et Angers.

L’état d’esprit était clairement "festif", indique Hélène, un loup sur les yeux. Mais cela n’empêche pas de faire passer des messages, la plupart des déguisements étaient d’ailleurs chargés de symboles. Léopold a choisi de se grimer en gueux, "parce que nous sommes souvent traités comme des gueux", estime-t-il.

Un peu plus loin, Cathy a troqué son gilet jaune pour un costume de squelette, "vu que Macron nous pique tout, il ne me reste plus que mes os. Je n’ai plus rien pour manger. Toutes ces inégalités sociales sont inacceptables. Certains gagnent une misère quand d’autres gagnent des fortunes pas possibles, ce n’est pas justifié", dit-elle.

Pascal a choisi de se mettre un bandage et des pansements sur le visage, en hommage aux manifestants blessés par la police. "On a déjà assez de coups au moral. On a des difficultés. Moi mon frigo c’est mon assurance vie. Quand je m’aperçois le matin qu’il est encore vide, je rassure mon fils, je lui dis que j’irai travailler un peu plus mais le gamin il ne comprend plus rien", dit-il ému.

"On lâche rien"

Perruque, nœud papillon et pantalon multicolore, Cédric s’est déguisé en clown. Il a fait le déplacement depuis Sainte-Maure de Touraine et n’est pas prêt à baisser les bras. "On a l’impression que le gouvernement ne comprend toujours pas le fond de nos revendications qui portent principalement sur l’amélioration du pouvoir d’achat", regrette-il.

Une épée de Jeanne d’Arc à la ceinture, Mimi a décidé d’endosser le costume du révolutionnaire. "On est toujours sur les mêmes revendications, le retour de l’ISF et le pouvoir d’achat", lâche-t-elle.

Au départ du mouvement, comme beaucoup de "gilets jaunes", Cathy manifestait contre la hausse des taxes sur les carburants. Ce qui pourrait faire qu’elle enlève son gilet jaune ? "La hausse des salaires. Tout le monde devrait avoir un salaire correct qui lui permette de vivre. Et puis j’aimerais qu’on rétablisse l’impôt sur la fortune. Je ne trouve pas normal que des gens gagnent des sommes gigantesques et qu’ils ne paient rien là-dessus alors que nous sommes imposés sur tout", répond-elle.

Parmi les nombreuses revendications, il y en a bien une qui revient régulièrement "le RIC" et selon Hélène cette mesure pourrait mettre fin au mouvement des "gilets jaunes". "Si le gouvernement prêtait une oreille attentive et répondait positivement à l’instauration du référendum d’initiative citoyenne, puisque tout le reste dépend de ça, je pense que tout le monde arrêterait le mouvement", dit-elle. Nombreux sont les manifestants à attendre, septiques, l’issue du grand débat national.

En attendant, les gilets jaunes ne sont pas prêts à relâcher la pression. Après leur barbecue, ils ont défilé dans les rues de Châtellerault. Quelques tensions ont éclaté devant le commissariat et aux abords du magasin Auchan. La police a répondu à quelques jets de projectiles par des tirs de gaz lacrymogènes. Trois personnes ont été interpellées, selon la préfecture de la Vienne.