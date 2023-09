Châtellerault et plusieurs associations s'apprêtent à envoyer des dons au Maroc après le séisme

Un nouvel élan de solidarité à destination des sinistrés du séisme au Maroc voit le jour à Châtellerault (Vienne). Un hommage a été rendu dans un premier temps aux victimes ce jeudi sur le parvis de l'hôtel de ville. "Nous avons un certain nombre de Marocains très intégrés dans notre ville et qui ont de la famille au Maroc, on est solidaires avec eux", explique Jean-Pierre Abelin, le maire.

130 personnes ont assisté à l'hommage devant l'hôtel de ville de Châtellerault. © Radio France - Bradley De Souza

Un camion rempli de matériels à destination du Maroc

Le bilan a dépassé les 2.900 morts et 5.500 blessés au Maroc. "On est du côté des victimes et des Marocains qui souffrent", poursuit l'édile. "Ce sont des amis et quand nos amis souffrent on essaie de soulager leur peine", ajoute Jean-Pierre Abelin. Les associations marocaines à Châtellerault et la ville s'organisent pour venir en aide aux sinistrés.

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour venir en aide aux sinistrés après le séisme au Maroc. Elle a déjà récolté plus de 2.000 euros. © Radio France - Bradley De Souza

Une cagnotte en ligne a été ouverte. Elle a récolté plus de 2.000 euros. "Nous avons une personne qui va prendre l'argent pour l'amener dans la zone de Taroudant, dans un village où les gens ont besoin de cet argent pour leurs besoins", explique Khalid Essbai, le président de l'association marocaine du châtelleraudais.

Il s'attendait à cet élan de solidarité, mais peut-être pas à ce point. "Étant un marocain de Châtellerault, je ressens le même élan de solidarité que chez nous au Maroc", sourit-il avant de poursuivre "la devise de la ville c'est la cité du bon accueil et l'émotion ne retombe pas quand on voit toutes ces personnes qui font preuve de solidarité".

Un camion de 15m3 rempli de matériels devrait partir d'ici le début de semaine prochaine. "Il faut des tentes, des lampes, des duvets car les victimes dans les montagnes la nuit dorment dehors et souvent il fait entre 0 et 5 degrés la nuit. On a passé des commandes", explique Smaïl Bendjilali, de la médiation du grand Châtellerault.

Les associations attendent encore des autorisations pour pouvoir livrer leur matériel sur place.