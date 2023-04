Châtellerault : la braderie renaît dans le quartier de Châteauneuf 25 ans après la dernière édition

Châtellerault a retrouvé sa braderie ! 25 ans après la dernière édition. Commerçants et artisans ont exposé toute la journée ce dimanche 23 avril, le long de la Grand-rue de Châteauneuf, de la place de la République, jusqu'au Pont Henri IV qui a rouvert ce week-end. Un événement organisé par l'Association des acteurs de Châteauneuf, pour redynamiser le quartier.

Châtellerault est l'une des villes qui perd le plus de commerces en centre-ville . Elle occupe la deuxième place derrière Béziers, selon une enquête commandée par le ministère du commerce et de l'artisanat en 2016. L'association des acteurs de Châteauneuf a été créée en 2022. Elle remplace celle qui existait auparavant, qui s'est éteinte en 1998, date de la dernière grande braderie à Châteauneuf. La nouvelle association s'est donnée pour mission de redonner de la vie au quartier et de faire renaître la braderie.

"On a eu beaucoup de retours positifs"

"On veut montrer qu'il se passe des choses ici. L'idée, c'était d'attirer du monde", confit Myriam Janvier, présidente de l'association. "On a eu beaucoup de retours très positifs de la part des commerçants et des habitants. Certains ont connu la grande braderie autrefois et sont contents que ce soit remis en place", ajoute-t-elle. En 20 ans, le contexte a évolué. Beaucoup de commerces ont fermé ces dernières années dans le centre-ville. "Aujourd'hui, il y en a une soixantaine dans le quartier. On en comptait facilement le double à l'époque", admet Myriam Janvier.

Les clients se sont pressés devant la boutique de lunettes de Sophie, vice-présidente de l'association des acteurs de Châteauneuf. © Radio France - Irène Prigent

Sophie est la vice-présidente de l'association des acteurs de Châteauneuf. Elle vend des lunettes dans le quartier. Pour elle, pas question de fermer boutique. "Je suis toujours là et je vais rester encore quelques années. Mon commerce donne de l'animation au quartier. Il y a des clients qui viennent d'assez loin me voir pour acheter des lunettes. J'espère que cela va continuer comme cela."

Contrairement à Sophie, la plupart des vendeurs et artisans qui exposent ce dimanche ne viennent pas du quartier. La braderie n'a plus grand-chose à voir avec celles d'autrefois. Mais l'initiative a au moins permis d'attirer du monde dans un quartier d'habitude désert. Les organisateurs aimeraient pérenniser l'événement, le renouveler chaque année pour en faire un vrai rendez-vous avec les habitants.