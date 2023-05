Châtellerault : le centre social d'Ozon pourrait être réduit à un simple accueil de loisirs

Le centre social et culturel de la plaine d'Ozon pourrait être sauvé mais avec un service "à minima". Ce lundi, l'avenir de la structure était examiné par le tribunal judiciaire de Poitiers. Le centre social est en pleine crise, en proie à d'importantes difficultés financières avec un trou de 300 000 euros dans les finances. Déjà en fin d'année dernière, 13 des 17 salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique.

Seul l'accueil de loisirs maintenu

La décision a du tribunal été mise en délibérée au 31 mai. Sauf surprise, les juges devraient suivre les recommandations du mandataire de justice. Selon la ville de Châtellerault, il a préconisé un redressement judiciaire assorti d'une phase d'observation de quatre mois et seule l'activité "Accueil de loisirs" préservée. Les dettes seraient étalées sur 10 ans. Si le mandataire préconise le redressement judiciaire, c'est parce que la ville et la Caf (les deux finacières) sont d'accord pour poursuivre un financement.

"C'est un moindre mal, reconnait Yasin Ergül, adjoint au maire de Châtellerault en charge de la jeunesse. On aurait aimé que le centre social continu comme avant et comme les autres maisons de quartier de Châtellerault. Néanmoins, il faut avoir la tête sur les épaules et faire ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, poursuivre comme avant n'était plus possible sur un plan financier comme humain."

Une page qui se tourne dans le quartier

En revanche, dans le quartier, c'est une page qui se tourne. Le centre social accompagnait les habitants depuis 1965. Si seul l'accueil de loisirs est préservé, cela signifie que l'aide sur les tâches administratives, l'aide aux devoirs, les animations de proximité n'existeront plus. "C'est dommage. J'y venais souvent pour demander des conseils, explique une habitante. C'est là-bas que j'ai pu faire mon C.V. Cela m'a bien aidé. Je pouvais y faire des photocopies ou réaliser mes tâches administratives." Sans attendre la décision du tribunal, la ville de Châtellerault précise réfléchir à des alternatives, avec l'aide de l'Etat, pour remplacer certains services fournis jusqu'à présent par le centre social.