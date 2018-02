Des enseignants et des parents d'élèves du collège René Descartes de Châtellerault sont très inquiets. Le rectorat compte supprimer deux classes à la prochaine rentrée. Une grève et des blocages de l'établissement sont à prévoir après les vacances d'hiver.

Châtellerault, France

"Là c'est la mesure de trop" souffle Jacques Arfeuillère, le représentant syndical du collège René Descartes de Châtellerault. C'est visiblement agacé qu'il décrit la situation dans le collège :" Le rectorat décide de supprimer 57 heures d'enseignement hebdomadaire, c'est l'équivalent de deux classes !"

La raison de cette suppression est simple, depuis plusieurs années, le nombre d'élèves au collège René Descartes ne fait que de diminuer. En septembre 2018, il devrait y avoir 525 élèves, contre plus de 600 il y a 4 ans.

Même si Jacques Arfeuillère et les professeurs du collège ne rejettent pas ce constat, ils considèrent que la suppression de ces heures d'enseignement auront des conséquences très concrètes et négatives pour les élèves. "Il sera plus difficile de travailler en demi-groupe, ce sont aussi des dispositifs d'aide personnalisée en mathématiques qui vont disparaître. Nous ne pouvons pas l'accepter, surtout quand des élèves sont en difficulté. Certains professeurs vont devoir effectuer des heures dans d'autres établissements, ils seront donc moins présents à René Descartes et moins disponibles pour les élèves."

De son côté, Thierry Claverie, le directeur académique de la Vienne estime être plutôt bienveillant avec le collège. "Au vu de la diminution du nombre d'élèves, je n'aurai pas dû supprimer deux divisions, mais trois divisions ! J'ai décidé de ne supprimer que deux classes pour accompagner le collège" explique le directeur académique. Selon lui, cette baisse du nombre d'heure n'aura donc pas d'incidence sur la qualité de l'enseignement. Thierry Claverie assume et explique devoir faire des choix, "mon budget n'est pas un puit sans fond. Si je ne supprime pas des divisions à Descartes, je pénalise d'autres collèges, des collèges qui eux ont une démographie qui augmente comme celui de Georges Sand."

Les professeurs ont prévu de se mettre en grève et de bloquer l'établissement après les vacances de février.

Thierry Claverie a d'ors et déjà prévenu : "je ne changerai pas d'avis."