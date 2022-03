Châtellerault organise une grande collecte de mobilier pour les familles ukrainiennes

La ville de Châtellerault (Vienne) cherche à équiper au plus vite plusieurs appartements vides pour loger des réfugiés d'ici la fin de semaine. Les agents de la ville organise donc une collecte de dons depuis lundi. Prochain et dernier créneau jeudi 31 mars de 14h à 17h30 au Parc des Expositions du Chillou.

Mobilier en priorité

Les voitures défilent dans le Hall C. Bernadette, une habitante de Châtellerault, dépose des draps, des couvertures, des serviettes : "On a vidé nos armoires pour une bonne cause". Sylvie aussi veut se sentir utile : "Des familles vont venir dans les logements c'est toujours utile d'avoir de la vaisselle".

Les dons doivent être en bon état, précise la ville, et concernent en priorité de l'équipement de base. "Nous avons quelques matelas mais on manque de literie donc des sommiers des couettes des draps et un minimum de produits alimentaires de manière à ce qu'ils puissent trouver une autonomie" explique la coordinatrice et adjointe à l'action sociale Françoise Braud.

Neuf logements vides

La ville va mettre à disposition des logements inoccupés dans certaines résidences séniors précise Françoise Braud. Une trentaine de déplacés ukrainiens pourront en bénéficier. "_C'est du temporaire_, qui peut durer tant qu'il n'y a pas de solution plus durable qui leur est proposée" conclut la vice-présidente du CCAS de Châtellerault. "

Après Chasseneuil, Montmorillon, et Poitiers, un nouveau centre d'accueil temporaire a ouvert ses portes lundi 28 mars à Châtellerault. Il est installé dans le gymnase du Sanital et dispose d'une cinquantaine de places.