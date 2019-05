A Châtenois dans les Vosges, la parapharmacie où le chanvre est roi

Châtenois

A Chatenois, petite commune de 1.700 habitants dans les Vosges, Ferhat Alakocoglu revendique d'avoir ouvert la "première parapharmacie CBD bio de France". CBD comme cannabidiol, un produit issu du cannabis qui ne présente pas d'effets psychotropes. Il propose 150 références de produits à base de chanvre, tous élaborés en France, selon la législation en vigueur : des infusions, des huiles essentielles, des crèmes et même des e-cigarettes, avec un dosage maximum de 0,2% de THC, le principe actif du canabis.

"Mes produits soulagent et apaisent" - Ferhat Alakocoglu

"Je propose du bien-être, du partage et du plaisir" affirme Ferhat Alakocoglu. Il a fondé il y a deux ans la marque "Weed-Paradise" dont il est le gérant, et qui compte désormais 20 points de vente en France. Les produits proposés n'ont aucune vocation thérapeutique. "Ils ne soignent pas, ce serait illégal, mais ils soulagent et apaisent" souligne encore Ferhat Alakocoglu. Il parle d'un "concept" qui a le vent en poupe.

Dans une quinzaine de jours, un distributeur automatique sera installé devant la parapharmacie, installée dans les locaux d'une ancienne agence bancaire, rue de Lorraine. Une "manière de fidéliser la clientèle" conclut, satisfaitt Fehrat Akocoglu.