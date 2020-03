Chats disparus : des propriétaires coincées par les mesures de confinement à Dung

C’est avec des sanglots dans la voix qu’Aurore nous répond au téléphone. Son chat Booster (2 ans en juin), mâle tigré noir et marron, a disparu en même temps que celui de sa voisine Milka (femelle) siamois blanc et marron au poil long. Booster est tatoué et porte le numéro 249 TLC. Milka est munie d'une puce électronique. Les deux félins sont introuvables depuis le 20 mars dernier. Les deux propriétaires sont persuadées que quelqu’un les a déplacés.

Avec le coronavirus, nous sommes coincées, on a besoin d’aide – les propriétaires des chats disparus

Les deux habitantes de Dung, voisines, respectent les mesures dictées par le gouvernement. Chaque jour depuis la disparition des chats, elles remplissent une attestation de déplacement dérogatoire dans un seul et même but : retrouver leurs deux chats. Mais les nouvelles mesures les obligent à rester à proximité des domiciles et à rentrer au bout d’une heure. C'est sans nul doute un véritable frein dans leurs recherches. « Chaque jour, je veille à respecter ce délai mais chaque jour j’appelle mon chat. Notre difficulté, c’est de pouvoir prendre la voiture, sortir de chez nous, appeler nos chats qui ont l’habitude d’entendre notre voix et nous voir. Mais avec ce confinement malheureusement, nous sommes coincées. On a besoin d’aide pour que les gens soient nos yeux et nos oreilles», confie Aurore, désespérée au téléphone.

Coincée entre l’envie de retrouver les chats et la peur de virus

Aurore l’avoue : passer outre les mesures de confinement pour se donner plus de chances de retrouver son chat lui a effleuré l’esprit mais elle s’est finalement ravisée. « Mon chat est un membre de la famille mais je ne peux pas me mettre en danger, ni mettre en danger les autres. Je ne vis pas seule, je ne peux pas me permettre de me contaminer et de contaminer d’autres personnes pour un problème qui m’est propre », explique Aurore, le cœur serré.

Milka disparu depuis le 20 mars a probablement été déplacé avec le chat voisin Booster - La propriétaire du chat

Aujourd’hui, elle lance un appel pour qu’on retrouve au plus vite les chats disparus mais appelle toutes les personnes qui voudraient l’aider à respecter les consignes de confinement. Elle a créé une page Facebook sur laquelle une affiche a été réalisée. « Les gens peuvent l’imprimer et la coller près de chez eux quand ils sortent », espère la propriétaire de Booster.

Les recherches plus élargies grâce à la famille et aux amis n'ont pour l'instant rien donné. Les propriétaires de Booster et Milka ont aussi prévenu la SPA de leur secteur, les associations de protection animale et les vétérinaires.