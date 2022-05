Des chats errants, Anna et Nordine en voient beaucoup trop à leur goût : ils pullulent en cette fin mai dans leur commune de Razac-d'Eymet, en Dordogne. Une problématique qui touche d'autres communes du département, dans un contexte où la SPA périgourdine est déjà débordée.

Chats errants : "ils font la java sur notre toit", ces Périgourdins n'en peuvent plus

Des chats qui se baladent sur sa propriété et qui mettent parfois le bazar : beaucoup d'habitants du Périgord vivent cette situation. Pour Anna et Nordine, habitants de Razac-d'Eymet, c'est le cas depuis plusieurs années. En cette fin mai, en pleine saison de reproduction, ils sont envahis par les petits félins sauvages.

Ils chient chez nous, là ils m'ont fait tomber des pots de fleurs et on les surprend même le soir en train de galoper sur notre toiture ! Ils grimpent dessus et ils font la java.

Le coupe périgourdin, installé ici depuis 10 ans, a vu son quotidien changer depuis quelques années. "On dormait tranquillement, puis on a entendu grignoter", raconte Nordine. Ce jour-là, un chat, puis un autre chat apparaissent dans leur maison, en pleine nuit.

Les chats errants sont omniprésents dans cette rue de Razac-d'Eymet. © Radio France - Paul Sertillanges

Année après année, leur nombre a augmenté. Ils sont plusieurs dizaines aujourd'hui selon Anna. Elle pointe du doigt la responsabilité du voisin, qui nourrit les chats errants, selon elle. Le maire Thierry Grossoleil a bien essayé de le raisonner, sans succès jusqu'ici.

REPORTAGE - À Razac-d'Eymet, Anna et Nordine envahis par les chats errants Copier

"Faites stériliser vos chattes !"

Face à cette problématique des chats errants, il y a plusieurs difficultés : attraper l'animal, le coût de la stérilisation (environ 60 euros pour un mâle et 120 euros pour une femelle) et trouver une famille d'accueil. Les antennes de la SPA à Périgueux et à Bergerac sont déjà débordées.

"Faites stériliser vos chattes ! S'il vous plaît ! insiste Eliane Rigaud, la présidente de la SPA Périgueux, ça évitera la SPA d'accueillir, comme l'année dernière, 324 chatons !"