L'automne est arrivé, et les températures fraîches aussi. C'est le moment pour remettre le chauffage en route. Les entreprises de livraison de fioul et de bois croulent sous les demandes, comme l'entreprise Bougeard Combustibles, à Guignen (Ille-et-Vilaine).

Ille-et-Vilaine : de plus en plus de particuliers plébiscitent le chauffage au bois

Guignen, France

Avec le changement d'heure et les températures qui se rafraîchissent, vous avez surement déjà mis en route votre chauffage ! De plus en plus de particuliers plébiscitent le chauffage au bois, que ce soit pour le chauffage principal ou pour du chauffage d'appoint, cela reste moins cher que l'électrique. L'entreprise Bougeard Combustibles, située à Guignen, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), a ses carnets de commande bien remplis en ce moment. Il y a jusqu'à un mois d'attente pour se faire livrer du bois à domicile, que ce soit en vrac ou en palettes et en granulés.

"On est entre huit et dix livraisons de bois vrac par jour, et deux tournées par jour pour du bois palettisé", affirme Jérôme Bougeard, le patron de l'entreprise. "Ça sera jusqu'à janvier-février comme cela", ajoute-t-il. Selon lui, beaucoup moins de gens chauffent au fioul, une transition se fait vers les énergies renouvelables. Arnaud, le livreur, l'affirme : "On va commencer à voir arriver les gens qui n'ont pas prévu et qui appellent à la dernière minute. Septembre, octobre, novembre, oui ce sont de grosses quantités qu'on livre."

Jérôme Bougeard, patron de Bougeard Combustibles Copier

492 euros pour 6 stères de bois

Stéphane habite à Guipry. Il a commandé 6 stères de bois, ce qui lui permettra de tenir jusqu'au mois de février, bien au chaud. "On est à 492 euros. Par rapport à l'électricité ou autre, ça reste raisonnable. Avant je prenais avec un particulier, mais son bois est stocké dehors, et en plus il a augmenté ses prix, donc il se rapproche de vous", confie-t-il au livreur.

De son côté, Jean-Michel, un autre client, affirme qu'ils ont commencé à chauffer la maison depuis une semaine. "C'est tellement plus agréable de faire un petit feu de temps en temps, et dans un insert en particulier il y a moins de dégagement", selon lui. Est-ce écologique ? "Non pas trop parce qu'il y a les particules fines", continue Jean-Michel. "Mais je crois que c'est la solution quand on vit à l'année quelque part, qu'on a la chance, en campagne, d'avoir du bois. Ce n'est pas comparable, le chauffage électrique, c'est une fortune. Mais là par contre, le chauffage au bois c'est bien. Ça chauffe vraiment pas mal la maison", explique le client.

Alors pour les retardataires, dépêchez vous si vous n'avez pas encore commandé votre bois pour l'hiver !