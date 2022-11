Chauffage limité à 19°C : c'est insuffisant selon les locataires des logements sociaux de Limoges

A Limoges, dans les logements sociaux, le chauffage collectif est rallumé depuis le 15 octobre 2022. Les bailleurs comme Limoges Habitat affirment suivre les recommandations du gouvernement en bloquant le thermostat à 19°C en journée. C'est loin d'être suffisant pour les habitants, comme ceux de La Bastide, à Limoges. Nawel a quatre enfants, dont un en bas âge, elle explique dormir avec deux couvertures et vivre avec plusieurs pulls la journée, "il fait aussi froid dehors que dedans". Des plaids ? Elle en a déjà deux et pense en acheter un troisième avant Noël, "ce n'est plus supportable, bientôt on enfilera le manteau dedans".

Des astuces, Myriam en a aussi pour éviter le froid, elle cuisine beaucoup plus, "la chaleur du four et des plaques électriques chauffe l'appartement" mais la nuit, "il fait frisquet". Son mari a donc acheté un chauffage d'appoint d'occasion, mais cela va entraîner des frais supplémentaires sur la facture d'électricité.

19°C en journée, 17°C la nuit

Pourtant, Céline Moreau, directrice générale de Limoges Habitat l'assure : "la température n'a pas changé. L'an dernier c'était déjà 19°C en journée et 17°C la nuit. La seule chose que nous avons changée, c'est l'amplitude horaire de la nuit."

Afin de s'assurer que les températures restent correctes dans les appartements, des relevés sont réalisés régulièrement, mais aussi dans les cas où les habitants envoient une réclamation à Limoges Habitat. Pour l'instant, Céline Moreau explique que le nombre de réclamations n'a pas augmenté par rapport à l'an dernier, "le pic a été sur les deux premières semaines d'octobre. Certains nous demandaient quand nous allions relancer le chauffage ; d'autres, au contraire espéraient qu'il soit lancé le plus tard possible pour éviter que le montant des charges explose".