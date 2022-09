Chauffage, voitures, éclairage des châteaux : le département du Loiret s'engage dans la sobriété énergétique

A son tour, le département du Loiret s'engage dans la sobriété énergétique. Le Président Marc Gaudet a présenté ce vendredi une série de mesures pour réduire la consommation énergétique dans les services du département et au sein de ses 350 bâtiments dont les 68 collèges. " On est à un tournant qui nous oblige de toute façon à réfléchir à l'avenir" explique Marc Gaudet.

Pas plus de 19° degrés dans les bâtiments en journée

Concrètement, dans tous les bâtiments du Conseil Départemental, le chauffage ne sera pas rallumé avant le 15 octobre. Il sera limité à 19°C en journée et réduit entre 14° et 16° durant la nuit et les week-end. Seule la Maison de l'Enfance ne sera pas concernée, la température y restera à 21°.

Dans les collèges, les 9.000 ordinateurs seront arrêtés tous les soirs à 18 heures au lieu de 19 heures. Ceux des services administratifs (1.500) s'arrêteront eux aussi à 18 heures au lieu de 21 heures. " Ca peut paraitre pas grand chose mais vu le nombre, ça va compter au final" explique le département.

On réfléchit aussi à éteindre l'éclairage de nuit sur la tangentielle

Comme d'autres collectivités et villes, le département va éteindre les éclairages extérieurs la nuit sur l'Hôtel du département, le bâtiment le Loiret, Avenue des droits des l'homme ou encore le site Chateaubriand, à Orléans la Source. Même punition pour les châteaux de Sully-sur-Loire, Chamerolles et Gien où l'éclairage s'arrêtera désormais à 23H. " On veut même aller plus loin et on réfléchlit par exemple à éteindre la lumière sur la tangentielle la nuit mais là, il faut qu'on consulte les communes autour pour des questions de sécurité." Le département souhaite également augmenter son parc de voitures thermiques et électriques et les agents seront invités à décaler leurs rendez-vous pour éviter les heures de pointe. " Il faut qu'on soit tous solidaires. On ne peut pas demander aux collégiens de faire des efforts si nos agents n'en font pas non plus."

Présentation des mesures par le président Marc Gaudet © Radio France - Patricia Pourrez

D'ores et déjà, sur l'année 2022, le département a constaté une augmentation des coûts de fonctionnements de 30 à 40% en raison de l'énergie. " On a la chance d'avoir négocié des prix fixes sur l'électricité et le gaz dans le cadre d'Approlys, la centrale d'achat que nous avons avec d'autres départements. Mais par exemple, sur le bois, le fioul, l'essence, on a des prix qui ont explosé et ça va continuer" précise Marc Gaudet. Pour l'année 2023, le département espère limiter la hausse à 10%. " Mais, ça va dépendre de l'hiver qu'on aura et de la situation internationale".