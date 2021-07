Chauffeur de bus tué à Bayonne: un hommage rendu à Philippe Monguillot un an après sa mort à Mouguerre

Un an après sa mort, la famille de Philippe Monguillot a organisé un hommage ce samedi 10 juillet, un an jour pour jour après son décès à l'hôpital. Un lâcher de ballon a eu lieu à la croix de Mouguerre.

Un bien triste anniversaire célébré ce samedi 10 juillet. Cela fait un an jour pour jour que le chauffeur de trambus Philippe Monguillot est décédé à l'hôpital, des suites de son agression quelques jours plus tôt à Bayonne dans l'exercice de ses fonctions. Un an plus tard, sa famille organisait ce samedi en fin d'après midi une cérémonie d'hommage accompagné d'un lâcher de ballons à la croix de Mouguerre.

La femme puis l'une des filles de Philippe Monguillot s'est exprimé au micro pour lui rendre hommage, et remercier les personnes présentes © Radio France - Anthony Michel

Environ 250 personnes ont fait le déplacement. Parmi les personnes présentes, sa famille, mais aussi d'anciens collègues, des membres de l'association que Véronique Monguillot a créé après le décès de son mari, ainsi que des anonymes. Tout le monde porte du blanc, sur certains on peut lire "pour Philippe" ou encore le nom de l'association. Véronique Monguillot a pris la parole, ainsi que l'une de ses filles, puis un lâcher de ballons a été organisé pour terminer la cérémonie.