Chaumes-en-Retz : après les lunettes en bois, les lunettes en pierre !

Arthon-en-Retz, France

Pourquoi pas ? Antoine Gouviac s'est lancé, en 2014, avec un associé, dans l'aventure "Wave of Wood" : créer des lunettes en bois 100% made in France. Cinq ans plus tard, alors que ses montures se vendent partout en France, il s'apprête à faire entrer sur le marché son nouveau concept : les lunettes en pierre.

Pas beaucoup plus lourd, ni plus cher

Non, elles ne pèsent pas un kilo. "On est un tout petit peu plus lourd, sachant que notre monture la plus lourde, dans la collection minérale, aujourd'hui, elle est aux alentours de 20 grammes", note Antoine Gouviac. La raison ? Elle n'est en fait pas à 100% en pierre, c'est un mélange avec du bois : une feuille, très fine, de roche constitue la première couche.

Concernant le prix : c'est cher, mais le chiffre ne s'envole pas pour autant. "Ce sera entre 320 et 400 euros pour une monture optique, en pierre", continue l'opticien ; sachant que l'entrée de gamme de ses lunettes en bois est située à 220 euros. Les systèmes de remboursements fonctionnent, comme n'importe quelle autre monture, précise-t-il.

Antoine Gouviac peut passer jusqu'à 40 heures de travail sur une paire. © Radio France - Paul Sertillanges

La commercialisation de ces lunettes en pierre est prévue pour fin septembre, à l'occasion du mondial de l'optique, du 27 au 30 septembre, en région parisienne.