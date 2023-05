Chaumont contre le Tours Volley-Ball, l'affiche de rêve de la finale du championnat de ligue A

Le Tours Volley Ball dispute ce soir à Chaumont la finale aller du championnat de ligue A. Déjà vainqueurs de la coupe de France, il y a quelques semaines, les tourangeaux visent un deuxième trophée, mais ce sera compliqué, prévient déjà l'entraineur de Tours, Marcelo Fronckoviak.

ⓘ Publicité

A elles deux, les équipes de Tours et Chaumont ont en effet remporté trois des cinq derniers championnats : "Les deux équipes qui vont jouer cette finale représentent très bien cette filière française qui performe, qui va bien en Europe et qui joue un championnat très disputé" souligne l'entraineur du TVB. "Je suis vraiment surpris et content de ce que l'on produit au niveau du championnat en France".

"Les deux équipes qui vont jouer cette finale représentent très bien cette filière française qui performe" - l'entraineur du TVB

Le libéro de Tours, Benjamin Dièz, est convaincu, lui-aussi, que ce sera une belle finale : "Chaumont, c'est une grosse équipe du championnat. C'est aussi un club qui a l'habitude de jouer des finales parce qu'il est toujours dans le dernier carré, en championnat comme en coupe".

**"**On a gagné la Coupe de France et on est déjà qualifié pour la Ligue des champions donc on remplit nos objectifs au fur et à mesure, mais quand on est en finale, on fait bien sûr le maximum pour gagner et ce sera ça, aussi, samedi" précise Marcelo Fronckoviak. "Je pense que le groupe travaille bien et on a des gens autour qui font du très bon boulot aussi, notamment le staff médical".

Le match Chaumont-Tours Volley Ball commence à 20H. La finale retour aura lieu à Tours, samedi prochain, avec un golden set décisif si il faut départager les deux équipes.