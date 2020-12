Le livre du chef mayennais Didier Peschard complimenté jusqu'aux cuisines de l'Elysée

Le chef des cuisines de l'Elysée, Guillaume Gomez, a salué via son compte Twitter le travail du chef Didier Peschard pour son livre sur la gastronomie, "Du jardin à l'assiette", publié le 30 novembre dernier.

La gastronomie mayennaise saluée jusqu'à l'Elysée. Guillaume Gomez, le chef des cuisines du palais présidentiel, a félicité le chef mayennais Didier Peschard pour son livre "Du jardin à l'assiette", dans un tweet publié ce vendredi 18 décembre. L'ancien patron du Relais du Gué de Selle, à Mézangers, avait envoyé au chef de l'Elysée un exemplaire dédicacé de son livre sur les produits du terroir mayennais, paru le 30 novembre dernier.

"Il était venu déjeuner au relais du Gué, c'était normal que je lui offre mon livre", explique Didier Peschard. Mais il ne s'attendait pas à être mis à l'honneur sur les réseaux sociaux. "Ca m'a fait chaud au coeur", raconte le chef mayennais. _"Ca m'a ému de voir que ce que nous avons écrit en Mayenne arrive sur les fourneaux de l'Elysée_. C'est un honneur ! Je pense qu'il y a très peu de chefs qui ont eu ce privilège."

Pour Didier Peschard, cette petite attention est d'autant plus importante qu'il aimerait que la gastronomie mayennaise soit valorisée partout en France. "On travaille tellement bien en Mayenne, soyons fiers de ce que nous faisons, et transportons l'image de la Mayenne au-delà des frontières des Pays de la Loire", lance l'ancien patron du Relais du Gué. "Peut-être que demain, le chef Guillaume Gomez m'appellera pour commander de la truite de Parné !"