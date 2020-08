Chenôve : "Pirouette Cacahuète" parle des oiseaux aux enfants au pied des tours du mail

Pirouette Cacahuète "donne des ailes" aux enfants de Chenôve ! Ce mardi de 17 heurs à 19 heures au pied des immeubles du mail de la ville cette association chenevelière proposait deux ateliers d'une heure consacrés aux oiseaux.

Il s'agissait pour les gamins de construire des cabanes éphémères et un peu fantasmagoriques pour les oiseaux. Un prétexte pour leur faire passer toutes sortes d'informations sur les moineaux, les pigeons, les chouettes, les pies et autres volatiles !

Les enfants, timides au départ, se sont vite pris au jeu © Radio France - Thomas Nougaillon

"On ramène un peu de nature aux habitants"

Chloé Fourneret, 27 ans, est éducatrice à l'environnement au sein de l'association, ce mardi aux côtés de Kelly, une collègue, elle animait l'atelier. Un atelier en pleine ville sur le mail de Chenôve. "Nous on va dehors, on va à la rencontre des enfants et des habitants et on ramène un peu de nouveauté et de nature, de jeux ludiques dans le quartier. Le but c'est qu'ils repartent avec plein de souvenirs et de nouvelles connaissances sur les oiseaux bref nous sommes là pour _les inciter à lever les yeuxet les regarder_."

Une bouffée d'oxygène avant la rentrée

La volonté de l'association, soutenue depuis 2016 par la mairie de la ville, est également de donner une bonne bouffée d'oxygène aux enfants à quelques jours de la rentrée. "D'autant qu'il y eu le confinement, les vacances... On essaie de leur donner un peu de gaieté afin qu'ils passent un bon moment tout en leur apprenant des choses. Cela nous sert également à créer un lien avec eux" explique Chloé Fourneret.

Après les oiseaux, la cuisine

Jusqu'à ce vendredi "Pirouette Cacahuète" sera à l'origine de plusieurs activités ludiques et totalement gratuites en lien avec la protection de l'environnement. Ce mercredi 26 août 2020 par exemple, comme chaque mois, l'association propose aux familles de venir cuisiner les plantes du mois de sa forêt comestible. Une forêt plantée au pied des immeubles du quartier Herriot fin 2019. Avec deux ateliers de 17 heures à 18 heures et de 18 heures à 19 heures.