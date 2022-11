Chenôve : quand un employé municipal devient un héros

Le maire de Chenôve, Thierry Falconnet et Khalid Berkia, le nouvel héros de la ville

La scène s'est déroulée ce dimanche 13 novembre. Khalid Berkia a reçu un coup de fil d'un collègue l'informant qu'un commerçant qui vend des articles à un euro depuis des années sur le marché au pied de la mairie de Chenôve s'est effondré.

Le commerçant victime de trois arrêts cardiaques

Il se rend sans attendre près de la victime et trouve un jeune homme qu'il ne connaît pas. C'est un pompier volontaire qui vit de l'autre côté de la rue. Très vite, les deux hommes se relaient pour un massage cardiaque qui va durer plus de dix minutes. La victime fera trois arrêts cardiaques avant de finalement être prise en charge par les secours dépêchés sur place

Un geste qui fait l'unanimité

"Bravo monsieur Khalid !", "Chenôve c'est aussi cette solidarité", "Bravo tu as assuré ! On est fier de toi". Voilà quelques unes des réactions des cheneveliers sur FaceBook après cette intervention pleine de sang-froid de cet employé municipal très connu et très apprécié des habitants. Réactions auxquelles il faut ajouter celle du maire Thierry Falconnet.