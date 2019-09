Chenôve : une Marianne peinte sur la façade de l'hôtel de ville

Chenôve - France

Une Marianne métisse sur un mur de la mairie face à l'Esplanade de la République et au Cèdre de Chenôve! On la doit à Don Matéo, un "artiste-peintre", originaire de Dole dans le Jura et résidant à Lyon. A bord d'une nacelle, Don Matéo 37 ans, a peint cette oeuvre monumentale à la bombe jeudi et vendredi dernier. Sa Marianne mesure 16 mètres de haut sur 20 de large.

Don Matéo plébiscité par les habitants

Ce projet a été choisi après une votation citoyenne, plus de 2 000 Cheneveliers, se sont prononcés en déposant des bulletins au Cèdre ou à l'hôtel de ville ou bien encore en pianotant sur leurs smartphones via une application. Ils devaient départager trois artistes suite à un concours lancé par la ville de Chenôve en novembre 2018.

Une situation tendue depuis cet été

Une Marianne sur l'hôtel de ville, un symbole très fort, surtout après les violences de cet été. De nombreuses voitures ont été incendiées, des tramways caillassés, le 29 juin 2019, le maire PS Thierry Falconnet, avait même mis en place un couvre-feu qui visait les jeunes de moins de 18 ans. Une mesure qui consistait à les interdire de circuler librement entre 22h et 6h du matin sur le Mail.

Don Matéo en pose devant le Cèdre © Radio France - Thomas Nougaillon

"Ce n'est pas en réaction aux événements de cet été"

"Cela n'est pas conjoncturel, ce n'est pas en réaction aux événements de cet été. Il s'agit d'un fil conducteur dans notre politique municipale depuis plusieurs années. Notre but est de réaffirmer les valeurs qui nous rassemblent" explique Thierry Falconnet. Le maire n'élude pas pour autant la situation très tendue connue par Chenôve ces dernières semaines.

Thierry Falconnet, maire de Chenôve Copier

Sylvain, employé du Cèdre et membre de l'asso hip-hop Figure2Style est sorti prendre une photo © Radio France - Thomas Nougaillon

"On vient de passer une sale période"

"Tout le monde a pleinement conscience, les habitants en tout premier lieu, que l'on vient de passer une sale période, les tensions semblent vouloir s'apaiser, mais la situation est fragile. Je pense que cette Marianne, cette fête de la République va être l'occasion d'un rassemblement, d'une fête joyeuse, d'une fête populaire avec le concert de rentrée qui va suivre. Ce sera une belle fête pour Chenôve" espère le maire.

Don Matéo reçoit des enfants de CE2-CM1 de l'école En Saint-Jacques de Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

"Cette Marianne pourrait être une habitante du quartier"

Don Matéo, explique comment il s'est mis au travail. "C'est un challenge assez intéressant à relever, la première Marianne c'est quand même Delacroix qui s'y est collé! Il y a quelque chose d'intense et d'émouvant." Pour le street-artiste le but était simple. "Je voulais arriver à produire une Marianne perso, qui sorte des clichés. Je voulais une Marianne apaisée, le regard tourné vers l'avenir, je l'ai voulu un peu métissée. On n'a pas de Marianne noire ou colorée. Celle-là elle l'est un peu. Ce pourrait être une habitante du quartier."

Don Matéo Copier

"Chenôve est en train de devenir une jolie ville"

Au pied d'un immeuble à deux pas de là, nous croisons, Kheira 17 ans, jolie jeune fille brune aux cheveux bruns ondulés. Souriante elle ressemble un peu à la Marianne peinte sur le mur. "Je trouve que c'est trop beau. Je n'ai jamais vu ça dans une autre ville. Chenôve est en train de devenir une jolie ville. En plus c'est le symbole de la France, voilà!" approuve-t-elle dans un sourire.

Don Matéo au pied du mur! © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est bien de mettre ce symbole en avant mais il ne me touche pas"

Samir, 24 ans, patiente à un arrêt de bus. Que pense t-il de cette oeuvre monumentale? "Je sais, c'est l'histoire de la France. Une peinture comme celle-là c'est bien pour apprendre aux enfants ce que c'est. Après est-ce que ça me touche? Non." La Marianne, symbole de la République souffre en ce moment. "Elle souffre comme tout le monde, on souffre tous. Mais c'est bien de la mettre en avant." Et dans le contexte récent de la ville cette Marianne représente-t-elle quelque chose d'un peu plus particulier à Chenôve qu'ailleurs? "Ah ça c'est rien, ils racontent beaucoup de conneries. Ils font beaucoup de grosses histoires pour rien, c'est juste des gamins c'est tout (sic)" explique Samir.

Cette Marianne a coûté 25 000 euros entièrement financé par l'État et la Région

La mairie de Chenôve n'a rien déboursé pour cette Marianne qui a pourtant coûté 25 000 euros. Le projet labellisé par l'État a en effet été entièrement financé par des crédits issus de la politique de la ville et par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La Marianne de Chenôve sera inaugurée samedi prochain 21 septembre 2019 en présence du Préfet Bernard Schmeltz et du maire Thierry Falconnet, en marge de la 3e Fête de la République et du Concert de Rentrée de Chenôve.