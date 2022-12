Chèque énergie bois : "ça représente au mieux un ou deux stères de bois", insuffisant, selon Michel Fournier

Depuis ce mardi 27 décembre, les Français qui se chauffent au bois peuvent demander une aide au gouvernement , s ous conditions , un chèque énergie bois, de 50 à 200 euros.

Interrogé ce mardi sur France Info, Michel Fournier, maire vosgien de Les Voivres et président national des maires ruraux observe que le montant de ce chèque représente "au mieux un ou deux stères de bois et pour une maison traditionnelle il me faut de 30 à 40 stères par an !".

Pour les affouages, "il faut le savoir-faire"

Le maire de Les Voivres constate dans de nombreuses communes un grand intérêt pour les affouages, ces parcelles communales réservées aux habitants pour qu'ils viennent couper leur propre bois de chauffage. Mais attention prévient-il, "il faut avoir le matériel et le savoir-faire, enfin tout Vosgien est né bucheron" plaisante l'élu.

La hausse du prix des granulés de bois est "inadmissible"

Si à titre personnel, l'élu dans les Vosges confie "être passé au poêle aux granulés de bois", il juge encore "inadmissible cette hausse du prix des sacs de pellets, un prix multiplié par quatre. La ressource, elle est là , il n'y a pas de problème", selon Michel Fournier*, "on peut faire du granulé aujourd'hui, il y a profusion de bois*".