Cher : 150 stages proposés aux jeunes en galère de formation

Beaucoup d'entreprises, à cause de la Covid, ne prennent plus de stagiaires C'est compliqué pour les apprentis, mais aussi pour les élèves de troisième qui doivent faire leur stage de découverte. Compliqué également pour les étudiants en formation supérieure.

Sans parler des jeunes totalement déscolarisés. Le ministère de l'intérieur a donc décidé de mobiliser ses services pour offrir des stages à ces jeunes (jusqu'à 26 ans, 30 ans en cas de handicap). 10.000 stages en France et plus de 150 déjà identifiés dans le Cher, dans les services de police, gendarmerie, pompiers et bureaux préfectoraux...

La gendarmerie, la police, les pompiers et les services préfectoraux prets à accueillir plus de stagiaires dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, on estime à 6.600, le nombre de jeunes sans solution : pas inscrits à Pôle Emploi, pas scolarisés ou sans aucune formation. C'est énorme. Et s'ajoutent tous les jeunes en recherche de stage dans le cadre de leurs formations. Le ministère de l'intérieur va donc leur ouvrir ses portes. Pompiers, gendarmerie, police ou services préfectoraux leur sont accessibles pour des stages et cela quel que soit le niveau de formation : de la classe de troisième au master : " On peut proposer des stages dans des métiers très différents " précise le Colonel Felix, commandant adjoint du groupement de gendarmerie du Cher. " Cela peut être dans la maintenance automobile puisque nous avons un parc important qu'on entretient. Les services informatiques également, le tertiaire plus largement. L'administration du personnel par exemple. La durée de ce stage varie en fonction du niveau de l'élève, de l'apprenti ou de l'étudiant. Une semaine, un mois ou plus, c'est vraiment en fonction du besoin de chaque jeune."

La police pourra également accueillir des jeunes en stage. © Radio France - Michel Benoit

Plus globalement, le secteur privé est également appelé à la rescousse avec des exonérations importantes de cotisations (jusqu'à 80 %) ou des aides pour l'embauche de jeunes. C'est le plan 1 jeune, 1 solution. La grosse difficulté, ne cache pas le préfet du Cher, c'est de pouvoir toucher ces jeunes sans solution, qui sortent généralement des écrans radar. Renseignements ici .