La footballeuse tricolore Charlotte Bilbault fait la fierté du Berry

Vignoux-sur-Barangeon, France

Après la défaite surprise contre l'Allemagne (1-0), l'équipe de France de football féminin a battu l'Uruguay ce mercredi 4 mars à Tours, sur un score final de 6 à 0. C'est une victoire de bon augure car ce match de préparation s'est joué à moins de 100 jours de la Coupe du monde qui débute le 7 juin prochain, à domicile. Une large victoire qui a résonné de façon particulière dans le Berry, et surtout dans le Cher : l'une des buteuses, Charlotte Bilbault a grandi dans ce département.

La milieu de terrain née à Saint-Doulchard a marqué son tout premier but en équipe de France ce mercredi. C'était sa 13ème sélection sous le maillot des Bleues. Elle a dégainé une frappe du pied droit, avec beaucoup d'effet, aux 25 mètres, qui a terminé en pleine lucarne. La gardienne uruguayenne n'a rien pu faire. Elle a permis à la France de mener 2-0 à la 36ème minute. Le but est à revoir ici à la 50ème seconde :

Ce but a donné beaucoup de plaisir aux supporters du Berry, et surtout dans le Cher, à Vignoux-sur-Barangeon. Elle a joué dans le club de foot de la commune de ses 6 à ses 14 ans. Elle a ensuite fait partie de deux autres équipes du Berry : l'Eglantine Vierzon Football et le FCLC Châteauroux. Depuis juillet 2017, elle évolue au Paris FC.

C'est bien à Vignoux-sur-Barangeon que son empreinte est la plus forte. Le président du club de football de la commune, Philippe Prot a vu le match depuis les tribunes du stade de la Vallée du Cher à Tours, avec des joueurs de Vignoux et avec les parents de Charlotte. Il était ému et fier de voir son premier but avec les Bleues :

Elle a toujours joué à Vignoux, enfin ses premières années de football donc c'est une grosse récompense. C'est une fierté pour le club, pour ses parents, son frère, sa famille"

Une fierté pour toute la commune. Son frère joue dans le club de Vignoux, son papa fait partie de l'équipe dirigeante depuis toujours, et Charlotte est elle aussi restée très fidèle à son premier club. Quand elle revient, elle en profite pour voir les petits du clubs. "Cette année, on a monté une équipe féminine donc elle est venue parrainer les filles, discuter avec elles", explique Philippe Prot. Sa réussite motive les joueuses, et elle encourage le club de Vignoux à miser encore plus sur le football féminin.