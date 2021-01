Cher : 350 000 euros pour moderniser les locaux de police et gendarmerie

La préfecture du Cher indique qu'une enveloppe de 350 000 euros va être débloquée par l'État pour rénover et moderniser les bâtiments des policiers et gendarmes.

L'absence de modernisation du matériel et des locaux mis à disposition des forces de l'ordre est régulièrement dénoncée par les syndicats de police. Dans le cadre du plan de relance, 350 060 euros seront consacrés dans le Cher à la réalisation de travaux immobiliers au profit des policiers et gendarmes. "L'amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et des gendarmes est une priorité", indique la préfecture dans un communiqué de presse.

Installation de chaudières à condensation, lampes à LED pour l'éclairage, amélioration des performances énergétiques des bâtiments : voilà à quoi doit servir cette enveloppe de plus de 350 000 euros. "Outre une amélioration des conditions de travail des forces de l’ordre, ces investissements représentent un levier important de soutien au secteur économique local, dans une période où l’activité est fortement impactée par la crise sanitaire", conclut la préfecture.