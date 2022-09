Cher : améliorer l'accès au soin des demandeurs d'emploi

Pôle Emploi, la CPAM du Cher, entre autres partenaires viennent de signer une convention pour améliorer la détection et l'accompagnement des demandeurs d'emploi confrontés à des problèmes de santé ou de couverture sociale. Certains ont également de mauvais réflexes comme en témoigne Olivier Besson, directeur territorial délégué de Pole Emploi Berry : " Certains demandeurs d'emploi confrontés à une pathologie, vont voir leur médecin et refusent l'arrêt de travail qu'il leur propose. Comme ils ne travaillent pas, ils estiment qu'il n'ont pas besoin d'arrêt de travail. C'est une erreur car pour être considéré comme demandeur d'emploi, il faut être apte physiquement à reprendre un emploi. Ce refus peut avoir des répercussions sur leur indemnisation et aussi côté CPAM. En outre, notre rôle est de mettre en rapport un demandeur d'emploi avec un employeur. Si cette personne n'est pas apte à travailler quand on la contacte, tout le monde perd son temps. "

Cette convention qui sera déclinée d'ici la fin de l'année, vise à améliorer l'information de chacun et à trouver des solutions rapides aux demandeurs d'emploi qui seraient confrontés à des soucis de prise en charge quant à leur santé. Les organismes vont donc échanger sur ces personnes pour améliorer leur accompagnement. Aucun fichier ne sera envoyé, les données personnelles restent confidentielles , mais les chômeurs concernés seront invités à se rapprocher de la CPAM par exemple : " On veut éviter les renoncements au soin " explique Benoît Remars, directeur par intérim de la CPAM du Cher. " On en constate un certain nombre comme le renoncement aux soins dentaires. Les problèmes d'accès aux soins dentaires sont la première cause de renoncement aux soins. Souvent, ces soins sont longs et coûteux. On veut donc mieux détecter ces cas et leur proposer par exemple une complémentaire santé solidaire. 2.689 demandeurs d'emploi n'en auraient pas dans le Cher. On va mieux se coordonner et on espère pouvoir apporter une réponse en soixante-douze heures à ces personnes."