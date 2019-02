Cher : appel à la solidarité pour une famille de Chârost dont la maison a été partiellement détruite par un incendie

Une voisine de la famille dont la maison a été endommagée par un incendie mardi soir à Chârost lance un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Un appel aux dons pour récupérer des vêtements, des chaussures, linge de lit, couverture etc.

Charost, France

L'appel aux dons lancé par Magali Roger a déjà été partagé par plus de 200 personnes ce jeudi. Cette voisine et amie de la famille qui a perdu une grande partie de ses biens dans l'incendie de sa maison à Chârost, près d'Issoudun mardi soir détaille ce dont elle aurait besoin en urgence.

Magali Roger recherche des vêtements pour des garçons taille S et M, des chaussures taille 40 et 42, des couvertures, du linge pour des lits etc. Les dons dons peuvent être déposés au 27 avenue du 8 mai à Chârost. Vous pouvez aussi contacter le 06.60.06.63.39

Près d'une trentaine de pompiers du Cher sont intervenus mardi soir à Chârost, près d'Issoudun, pour éteindre cet incendie. Le feu a pris vers 20 heures au niveau de la toiture de cette maison située au 3 rue de Vierzon. Sept engins incendie ont été envoyés sur place. Une maman et ses deux enfants sont sortis seuls et indemnes de le maison. On ne connait pas l'origine de l'incendie.