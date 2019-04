Cher : avez-vous du glyphosate dans votre organisme ?

Bourges, France

Une première réunion d'information a lieu ce jeudi, à 19H00, à la salle des fêtes de St-Palais, près de Bourges. Ces campagnes d'analyses d'urine ont lieu dans plus de 70 départements en France. L'idée, c'est ensuite d'engager une action collective en justice contre Monsanto, le fabricant de cet herbicide. Les associations environnementales espèrent convaincre au moins 80 habitants du Cher de se prêter à ces analyses et de débourser 85 euros pour cela. L'idée n'est pas de démontrer la présence de glyphosate dans notre organisme, on le sait déjà, c'est d'aller plus loin en convaincant un maximum de personnes de porter plainte contre le fabricant, Monsanto. Cette action en justice sera financée par l'association de veille environnementale du Cher (l'Avec) : " Vous n'aurez pas de sommes supplémentaires à débourser (en plus du prix de l'analyse d'urine), que ce soit les frais d'huissier, les frais d'avocat, argumente Willy Betteau, l'un des responsables de l'association écologiste. Tout cela sera pris en charge par l'association de veille environnementale du Cher. Il faut porter plainte, aller en justice pour que tout cela soit mis sur la place publique réellement et que ce soit une vraie action de masse et qu'on puisse avoir accès aux conclusions qui seront données."

Des militants écologistes du Cher se lancent à leur tour dans le combat contre Monsanto. © Radio France - Michel Benoit

Mais quel sont les effets des glyphosates sur nos organismes ? C'est également ce que voudraient savoir les écologistes : " Le glyphosate qui reste dans les urines, est passé dans le corps. D'après ce que j'ai lu, il en resterait 1 % dans notre organisme affirme Daniel Déprez, coordinateur de cette campagne de prélèvement dans le Cher. On ne sait pas quelle est son action dans le corps et durant son passage dans nos cellules. Le but de cette campagne c'est aussi d'étudier la nocivité de cet herbicide sur notre organisme et sa rémanence. " Il a été démontré que les glyphosates réduisaient la fertilité des rats mâles, et avaient aussi un impact sur les oiseaux sauvages et les poissons.