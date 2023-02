Cher : bientôt, un cabinet médical dans un minibus

Les dépenses sociales représentent 61 % de ce budget : la part essentielle pour le RSA, et la prise en charge des personnes âgées ou handicapées. Le département du Cher qui continue de perdre des habitants : un peu plus de 300.000 habitants aujourd'hui, soit environ 10.000 de moins en six ans, baisse très marquée dans le St-Amandois.

Le président du conseil départemental, Jacques Fleury, ne veut pas se résigner et attend les conclusions de groupes de travail qu'il a mis en place pour relancer l'attractivité du Cher : " Effectivement, ces chiffres font peur, mais il faut raison garder. C'est pourquoi nous avons mis en place depuis quelques semaines des groupes d'experts qui vont établir un diagnostic sur ce département. On réunit des personnes de profils et d'âges différents pour qu'ils nous fassent des nouvelles propositions sur l'avenir de ce département. Le but est de dégager de cinq à dix propositions d'action. On a des belles entreprises, et un patrimoine exceptionnel. On s'aperçoit aussi que beaucoup de retraités préfèrent quitter les grandes métropoles pour venir s'installer dans des départements ruraux comme les nôtres. C'est une piste qu'on doit travailler."

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le département du Cher a d'ailleurs perçu 9 millions d'euros supplémentaires en 2022 sur les droits de mutation à titre onéreux, cette taxe reversée au département sur les fameux frais de notaire lors de transactions immobilières : " C'était une année exceptionnelle, mais cela devrait se tarir car les biens à acheter se font plus rares." estime Jacques Fleury.

Bien que ce ne soit pas de sa compétence, le département du Cher, va financer des initiatives très concrètes pour lutter contre la désertification médicale.

Aux grands maux, les grands remèdes, le département du Cher va investir dans un cabinet médical mobile: " On a à l'étude la mise en oeuvre très prochaine d'un bus médical itinérant. " précise le président du conseil départemental du Cher. " Il va sillonner le territoire là où on manque cruellement de médecins. On souhaiterait y placer une équipe dédiée, encore faut-il trouver un médecin volontaire. Sinon, on peut imaginer des vacations de médecins à la retraite ou volontaires."

Les dépenses sociales représentent 61 % du budget du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Il faut aussi étoffer le réseau de bornes de téléconsultation : " Nous financerons cinq bornes sur le département. Une est déjà en service aux Aix-d'Angillon dans une pharmacie. C'est une très bonne solution adaptée aux petites pathologies." Le département prend à sa charge les frais d'installation et l'abonnement mensuel qui s'élève à 300 euros par borne. L'effort se poursuit également pour la prise en charge de l'enfance en danger.

Environ 1.100 enfants sont placés dans le département : un nombre qui ne cesse d'augmenter depuis les confinements du Covid : " C'est vraiment mon cheval de bataille " ajoute Jacques Fleury. " Certains de ces enfants sont vraiment cabossés par la vie et on doit tout mettre en oeuvre pour les aider à se reconstruire. En mars, nous inaugurerons 12 places supplémentaires au Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Vierzon." Des animateurs ont également été recrutés pour mieux occuper le temps de ces enfants et leur ouvrir de nouveaux horizons. Le conseil départemental du Cher emploie 1.600 personnes.