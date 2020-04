Cher : des médecins généralistes recherchés pour aider les Ehpad du nord du département

L'épidémie de Covid-19 fait de plus en plus de victimes en France. La situation sanitaire dans les Ehpad inquiète tout particulièrement. Selon l'Agence régionale de santé, 47 résidents sont morts en Centre-Val de Loire. À Bourges, le centre hospitalier Jacques Coeur souhaite créer une cellule d'expertise gériatrique pour les Ehpad du nord du département du Cher.

Via une ligne téléphonique, des professionnels de santé pourraient accompagner certains Ehpad. Constitution d'un stock de produits et de matériels, conseils sur la prise en charge de résidents malades du Covid-19, participation aux décisions collégiales avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur : les missions seraient multiples.

L'hôpital de Bourges recherche donc des médecins généralistes qui accepteraient d'intégrer cette cellule. Ils travailleraient par téléphone de 9h à 18h et en télémédecine. Ceux qui sont intéressés doivent appeler le 02 48 48 57 85 ou laisser un mail sur affaires.medicales@ch-bourges.fr