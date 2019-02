Cher : deux plaintes par jour pour violences faites aux femmes dans le département

Bourges, France

"Il y a encore beaucoup à faire mais le Cher est sûr" a assuré la préfète du département. Catherine Ferrier était hier aux côtés du Procureur de la République de Bourges, Joël Garrigue, pour présenter à la presse le bilan 2018 de la délinquance dans le Cher.

Parmi les priorités des autorités, on retrouve les violences faites aux femmes et par voie de conséquence aux enfants. Elles représentent un tiers des actes de délinquance. Dans les faits, difficile de dire si ce type de violence est en hausse, on sait seulement que les plaintes, elles, sont plus nombreuses : environ deux plaintes sont déposées chaque jour dans le département.

Concernant les autres types de délinquance dans le Cher en 2018, les incendies volontaires et les cambriolages sont en baisse (-8%). Les escroqueries et arnaques, notamment sur internet, sont en légère hausse (+3%).