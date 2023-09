Cher : devenez acteur de projets touristiques !

Les porteurs de projets Kisskiss Bankbank et l'équipe de développement touristique et des territoires du Cher

La campagne est lancée ce 1er octobre et dure quarante-cinq jours, jusqu'au 15 novembre. Vous verrez d'ailleurs des affiches un peu partout dans le Cher pour relayer cette action. Des projets à visée touristique ou pour animer le territoire. Parmi les idées que vous pouvez aider à se concrétiser, celle de Ghislaine Antoine : cette passionnée de littérature veut dépoussièrer le concept des rencontres littéraires en les rendant plus dynamiques, dans des lieux patrimoniaux du Cher, des châteaux notamment. Elle a créé une cagnotte qui vise les 6.000 euros : " Je ne parle même pas de rencontres littéraires, je parle d'animations littéraires. Ce ne seront plus des rencontres statiques, on va déambuler dans les salles d'une galerie, d'un château, dans des jardins. Cela permettra au public d'être encore plus en communion avec l'écrivain. Il y aura peut-être aussi des petites surprises, des bénévoles qui viendront pimenter ces rencontres. L'écrivain se verra vraiment détendu. Il parlera de son oeuvre mais aussi du lieu. Le Berry, le Cher en particulier, c'est une histoire française. C'est pour faire connaître aussi à l'auteur ce département dont je suis tombée amoureuse. "

Ghislaine Antoine proposera à partir du printemps 2024 des animations littéraires dynamiques dans des lieux patrimoniaux du Cher © Radio France - Michel Benoit

Certains projets sont très originaux. Prenez par exemple Jimmy Perriault : il cherche à récolter 5.000 euros. Cela lui servira à aménager un espace patience autour d'une deux-chevaux camionnette. L'idée est d'accueillir au mieux les personnes qui se seront faites tirer le portrait, le temps que la photo soit développée. Jimmy travaille avec un appareil photo à chambre début 1900 et ce développement prend un certain temps : " Il faut compter dix minutes pour la photo et le développement. Je proposerai donc une boisson chaude ou froide gratuite. On pourra écouter de la musique sur un vieux gramophone. Il y aura des jeux en bois. Je veux créer une bulle hors du temps, magique, un peu poétique."

Jimmy Perriault et son appareil-photo hors du temps © Radio France - Michel Benoit

Autre projet : Stéphanie Deneux veut installer un tipi à Genouilly où elle propse déjà un hébergement sous un dome géodésique : " Le fait de vivre sous un sky dome où on peut voir le ciel ou les étoiles, avec une ouverture sur l'avant qui est transparente renforce notre impression d'être dans la nature, d'en faire partie intégrante. J'ai trouvé intéressant de faire partager ma vision des choses au travers de ces hébergements atypiques." Stéphanie vise également 5000 euros.

Stéphanie Deneux veut amenager un tipi après avoir déjà installé un dome géodésique © Radio France - Michel Benoit

La plus grosse cagnotte, 12.000 euros, concerne l'aménagement d'un battle-kart à St-Doulchard. A Neuvy-Deux-Clochers, les propriétaires de la cathédrale de Linard espèrent 7000 euros pour contribuer à un laboratoire de cuisine ; le club de canoë-kayak de Bourges sollicite 5.000 euros pour organiser des balades dans les marais de la ville. La liste n'est pas exhaustive... Chaque année les cagnottes ont été atteintes, voire largement dépassées. Rendez-vous sur Kisskiss Bankbank jusqu'au 15 novembre avec évidemment des contreparties proposées aux généreux donateurs. Depuis 2020, 260.000 euros ont été levés et ont déjà permis de financer vingt-cinq projets.