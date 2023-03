Cher : difficile d'attirer des policiers à Bourges et Vierzon

C'est toujours le même problème : les arrivées, chaque année, ne suffisent pas à combler les mutations ou les départs en retraite, et les policiers ne se précipitent pas pour venir dans le Cher. C'est d'autant plus grave sur Vierzon où les trois officiers sont partis ou sur le point de partir.

Et parmi eux, le responsable du commissariat de Vierzon qui sera en retraite en décembre mais éclusera ses reliquats de congés à partir de juin. Son poste n'est toujours pas ouvert au recrutement déplore le syndicat Alliance. Et cela ne s'est pas bien passé pour les consultations sur les deux postes d'officier déjà vacants. "On a un manque d'attractivité sur le Cher, résume Cyril Georgy, délégué Alliance nuit. Les deux postes ouverts au recrutement, à savoir chef sureté urbaine et chef voie publique n'ont attiré aucun candidat."

Cyril Georgy, délégué nuit du syndicat Alliance © Radio France - Michel Benoit

Il faudrait réserver des sorties d'école pour le Cher, et anticiper davantage les départs en retraite recommande le syndicat, mais Cyril Georgy ne se berce pas d'illusion : "On va arriver sur une période importante. En l'occurrence, les jeux olympiques l'année prochaine et la coupe du monde de rugby dès le mois de septembre. Certaines grandes villes en relation avec ces évènements vont être privilégiées. Toulouse, Marseille, la région parisienne. C'est logique, mais le Cher n'est donc pas concerné." A Bourges, la brigade canine stupéfiants est en sommeil depuis la mutation du maître-chien, tout comme la brigade motorisée.

Une trentaine de postes de policiers risquent de se retrouver vacants dans le Cher cette année, selon le syndicat Alliance © Radio France - Michel Benoit

Globalement, le problème c'est que le métier de policier n'attire plus, en raison de la dégradation des conditions de travail, estime Cyril Georgy : " En 2022, on a eu une augmentation de 40 % des violences sur les policiers dans le Cher. Cela englobe les insultes, outrages, menaces et violences lors des interpellations. Rien que sur le commissariat de Vierzon, on a procédé à 230 gardes à vue en 2022. C'est énorme !"

Et le manque d'officiers de police judiciaire complique le traitement des dossiers qu'il faut donc prioriser au détriment parfois des victimes. C'est ce qu'avait déploré le procureur de Bourges, avant son départ pour Caen.