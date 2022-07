Cher : douze policiers décorés pour leur comportement exemplaire

Nicolas Gervois, gardien de la paix à Bourges (et pompier volontaire) a reçu la médaille du courage et du dévouement : le 11 novembre dernier, il n'a pas hésité à extraire le conducteur d'un véhicule accidenté qui commençait à prendre feu, près de Bourges : " La voiture était retournée, et malgré la fumée, je pouvais voir la personne à l'intérieur. Je l'ai saisie comme j'ai pu pour l'extirper. Les gens me criaient de faire attention parce qu'ils craignaient que la voiture explose, mais je sais qu'un véhicule, ça n'explose pas comme ça. En revanche, ce qui peut arriver, ce sont les pneus qui explosent et il faut faire attention. L'embrasement de la voiture était également possible. Comme disent les pompiers : sauver ou périr, donc , il fallait que j'y aille. Je n'ai pas été blessé. Cette médaille, ça me fait plaisir et je tiens à citer les deux autres policiers qui étaient avec moi. Les gens l'oublient mais notre rôle, ce n'est pas que la répression. On est là aussi pour sauver les gens et les accompagner dans des moments pas toujours simples. "

Nicolas Gervois reçoit la médaille du courage et du dévouement, remise par le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. © Radio France - Michel Benoit

Le gardien de la paix n'a pas été blessé ; ce n'est pas le cas de la capitaine Hélène Ortuno, mobilisée le 12 janvier 2020 en fin de journée alors que 6.000 gilets jaunes venaient de défiler à Bourges. Quelques centaines rassemblés place Séraucourt donnaient du fil à retordre aux CRS : " J'ai reçu un pavé dans le cou. J'ai été obligée de m'asseoir. Je suis encore suivie aujourd'hui. C'est le risque. Si on veut être tranquille, on ne choisit pas de devenir policier. J'ai fait mon travail pour défendre la République et ses institutions."

Hélène Ortuno, capitaine, reçoit la médaille de la sécurité intérieure © Radio France - Michel Benoit

Pas de ressentiment aujourd'hui pour cette officier de police qui reçoit la médaille de la sécurité intérieure. Tout comme Florence Bailly, blessée également lors de cette manifestation des gilets jaunes. Elle défendait, armée d'une simple lance à eau, l'accès à la préfecture face à une cinquantaine de manifestants : " Je la bénis encore cette lance à incendie. Elle m'a permis de les repousser, le temps que les renforts arrivent. On n'était que trois policiers et ça m'a paru très long. A un moment, la pression dans la lance est descendue et j'ai le genou qui est venu s'éclater sur le sol." Florence qui n'en veut pas aux gilets jaunes : " On aurait très bien pu être de l'autre côté de la barrière, mais notre travail fait qu'on se retrouve en face. Mais ce n'étaient pas des gilets jaunes à ce moment-là, en face de moi, c'était des casseurs. "

Florence Bailly reçoit la médaille de la sécurité intérieure. © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs manifestants avaient également été blessés ce jour-là.