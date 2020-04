Cher : Emmaüs appelle aux dons d'argent pour la première fois de son histoire

Il tient à le rappeler : jamais Emmaüs dans son histoire n'avait dû faire appel aux dons pécuniers. Et pourtant il faut bien se rendre à l'évidence regrette aujourd'hui son responsable dans le Cher Jean Gaucher : "aujourd'hui avec le confinement on n'a pas un euro de rentrées d'argent. Notre activité est à l'arrêt complet, et c'est bien normal pour la sécurité de tous : le public, les bénévoles, les salariés et les compagnons". Des compagnons il y en a 60 dans le Cher, entre les communautés de Saint-Amand Montrond, La Chapelle Saint-Ursin et Vierzon. "Emmaüs n'a pas vocation à avoir une grosse trésorerie, donc aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. _Quoi qu'il arrive, demain nous devons nourrir 60 compagnons, payer des charges, et tout le reste_. Tout cela, ça ne change pas même si notre activité, elle, est à l'arrêt".

Un appel aux dons lancé sur internet

Un appel aux donc est donc lancé sur le site internet d'Emmaüs. On devine un crève-coeur à travers les propos de Jean Gaucher qui rappelle la fierté des compagnons qui ont toujours subvenu à leurs besoins par leur travail, et tient à insister : _"il ne s'agit surtout pas de dire qu'à l'avenir on va tendre la main et demander l'aumône en permanence_. Il y a juste une période à passer".