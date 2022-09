Cher : il manque déjà des profs dans les collèges et les lycées

C'est vrai en Berry comme dans le reste de la France, même si la FSU est incapable de dresser une situation précise dans l'Indre et le Cher. Des postes vacants peut-être même plus marqués en région Centre Val de Loire, estime Matthieu Pichard, co-secrétaire de la FSU dans le Cher : " La promesse du gouvernement d'un prof devant chaque élève, n'est pas tenue. Notre syndicat estime à 62 % au niveau national, le nombre d'établissements où il manque au moins un professeur. Et sur Orléans-Tours, on a un problème supplémentaire, c'est que la gestion de ces postes vacants a été très mal organisée. Cela s'explique peut-être en partie par un manque de personnels administratifs sur des postes qui se renouvellent rapidement." Pap Ndiaye, le ministre de l'éducation nationale, a confirmé qu'en septembre 2023, aucun professeur des écoles ne commencerait sa carrière sous les 2.000 euros par mois. Kevin Dupleix, co-secrétaire FSU dans le Cher attend de le voir pour y croire : " Nous avons été très échaudés par d'anciennes annonces de revalorisations qui ne sont jamais venues. Un professeur des école commence sa carrière à 1.400 euros, avec un recrutement à bac + 5. C'est 1,2 fois le smic alors qu'il y a une trentaine d'années, on commençait à 2,2 fois le smic. Le point d'indice est gelé depuis 2010 ! Et il faut savoir qu'un professeur des écoles réalise 44 heures en moyenne par semaine. On attend de voir et surtout ce qu'on craint, c'est un tassement de la grille d'évolution de carrière. Ce qu'on refuse catégoriquement. A la FSU, on réclame 300 euros d'augmentation mensuelle pour tous."

Matthieu Pichard (à gauche) et Kevin Dupleix, co-secrétaires de la FSU dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

C'est également tendu en ce qui concerne l'inclusion des enfants en situation de handicap. L'inspection académique du Cher reconnaissait la semaine dernière qu'une quarantaine d'enfants étaient dans l'attente d'une solution, dans le département... Le problème se pose aussi dans les lycées et c'est très compliqué dans des classes à 35 élèves : " A 35 élèves dans une classe où se trouve un élève en situation de handicap avec une AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap), vous vous retrouvez dans des conditions matérielles qui ne permettent pas de conduire correctement votre enseignement " assène Matthieu Pichard. " Difficile de favoriser la réussite des élèves et notamment de celui en situation de handicap. " La FSU qui réclame la création d'un vrai statut pour les AESH.