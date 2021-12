Cher : la bonne surprise engendrée par le Covid

Alors que le budget 2021 avait été largement affecté par la crise du Covid, avec un ralentissement économique très marqué durant le premier semestre et une augmentation du nombre de personnes au RSA, les prévisions budgétaire 2022 sont basées sur des données beaucoup plus optimistes.

Les droits de mutation, les fameux frais de notaires que vous payez quand vous achetez un bien immobilier vont atteindre un record historique dans le Cher : au moins 35 millions d'euros reversés au département, contre 30 en 2020. On le sait, suites aux confinements, les habitants des grandes villes et notamment de Paris ont recherché des biens à la campagne pour ne plus vivre enfermés. Le Cher en a sûrement profité. D'ailleurs les professionnels du Sancerrois, du Pays Fort et de l'Amandois n'ont plus grand chose à vendre.

La reprise économique a permis également d'observer une stabilisation du nombre de personnes au RSA, après une forte progression. On compte 10.307 allocataires dans le Cher où le chômage reste le plus élevé de la région Centre Val de Loire. Les dépenses sociales continuent de peser sur le département : la collectivité prévoit 1,9 million d'euros supplémentaires pour financer les augmentations de salaires des aides à domicile.