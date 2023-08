Cher : la cagnotte pour sauver l'école de musique de Lignières bientôt close

Une école de musique du Cher pourrait garder ses portes closes à la rentrée, celle de l'association "Musique en Boischaut-Marche" basée à Lignières et au Châtelet qui accueille une cinquantaine d'élèves. Il ne lui reste que quelques jours (jusqu'au vendredi 25 août 2023) pour trouver au moins 5.000 euros et être assurée de poursuivre son activité. En difficultés financières depuis la crise de la Covid-19, une cagnotte a été lancée au mois de juillet pour récolter des fonds.

Il manque un peu mois de 300 euros

Ce lundi 21 août, 4775 euros ont été récoltés dans la cagnotte pour sauver l'école de musique de la fermeture, autant dire que l'on touche presque au but : "Si on a plus de 5.000 euros, on peut réfléchir à une poursuite de l'activité, mais si on n'arrive pas à 5.000 euros, ce n'est pas la peine" explique Lionel Guiblin, le président de l'association "Musique en Boischaut-Marche" qui gère l'école de musique.

Depuis plusieurs mois, il se bat pour rembourser les dettes de l'association : "nous n'avons plus d'argent, les caisses sont vides. Nous arrivons en fin de mois, et on ne pourra pas payer les salaires d'août. Il y a 5.000 euros d'avance de trésorerie, plus les 3.000 euros de déficit, sans compter les charges et les deux mois de préavis des salariés. En tout, il y en a pour 15 à 20.000 euros à rembourser."

Le prix de la cotisation annuelle va augmenter

Mais la cagnotte ne suffira pas. Si l'école ouvre à la rentrée, elle sera aussi obligée d'augmenter ses tarifs : "On va devoir augmenter le prix de la cotisation annuelle de 70 euros environ, ce qui n'est pas rien, poursuit Lionel Guiblin, et on risque de perdre des élèves à cause de cela."

L'inscription à l'année coûtera donc 400 euros au lieu de 330 pour les moins de 25 ans qui habitent dans le secteur. 500 euros pour les autres et pour les plus de 25 ans. Le département a aussi demandé à l'école de mutualiser les postes pour faire des économies. Le directeur occupera donc le poste de professeur de musique pour que cela coûte moins cher. Lionel Guiblin confie aussi qu'il pourrait se séparer d'un professeur de guitare.