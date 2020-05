La suspension temporaire des activités de chasse et de pêche est levée dans le département du Cher. Mais la pratique est encadrée, le respect des gestes barrière est impératif.

Cher : la chasse et la pêche à nouveau autorisées mais de façon encadrée

Le préfet du Cher annonce la levée de la suspension temporaire de la chasse et de la pêche. Depuis le 11 mai, date du déconfinement, "les activités collectives et individuelles de pêche en eau douce, de chasse et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" sont à nouveau autorisées "dans la limite des mesures nationales".

Distanciation physique obligatoire pour la pêche et la chasse

Cela signifie que l'accès aux plans d'eau et aux lacs accessibles au public reste interdit. En tout lieu et en toute circonstance, les mesures de distanciation sociale doivent être scrupuleusement respectées, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes. Si la distanciation physique n'est pas garantie, le port du masque est alors obligatoire.

Toutes les activités liées la chasse, à la pêche et à la gestion de la faune sauvage sont à nouveau permises dans le département du Cher : introduction et prélèvement de gibier, activités de garde-chasse ou garde-pêche, épreuves de chiens, agrainage, vénerie du blaireau à compter du 15 mai, nourrissage des animaux et la destruction de nuisibles (au sens de l’article L. 427-8 du Code de l’Environnement), y compris le piégeage.