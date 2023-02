Cher : le Conseil Départemental des Jeunes Collégiens au travail

Ne dites surtout pas à Anne Cassier, vice-présidente à l'éducation et à la jeunesse, du département du Cher que ce conseil des jeunes collégiens pourrait apparaître comme un gadget. Elle rappelle que les jeunes pourront travailler sur des dossiers bien réels : " Il y a des choses qui se passent dans certains collèges et pas dans d'autres " insiste Anne Cassier. " Cette nouvelle assemblée va permettre de faire émerger, de partager des bonnes pratiques. On peut prendre l'exemple du gaspillage alimentaire et du tri à la sortie des restaurants scolaires qu'on pourra peut-être étendre. On peut aussi parler de la végétalisation des cours."

Anne Cassier, vice-présidente du conseil départemental du Cher à l'éducation et la jeunesse © Radio France - Michel Benoit

Le conseil départemental, bien que propriétaire des collèges, n'est pas en mesure d'imposer quoi que ce soit à l'éducation nationale. Si les idées viennent directement d'élèves ayant une légitimité, cela peut aider à les faire avancer.

Nils du collège Jean Valette de St-Amand-Montrond a déjà un projet à présenter : " Dans mon collège, les éco-délégués souhaitent qu'on végétalise les toits des bâtiments. Et pourquoi pas y mettre des panneaux solaires puisque cela représente de grandes surfaces ? Je suis très sensible à l'avenir de la planète qui est aussi le nôtre. Je vais essayer de faire remonter ces idées au conseil des jeunes collégiens pour que d'autres s'y intéressent et fassent des demandes dans leurs établissements."

Une journée a permis aux jeunes de prendre contact et de mieux appréhender leur mission. © Radio France - Michel Benoit

Ce conseil départemental des jeunes collégiens développe également la citoyenneté : Anne Cassier, avait été élue maire du conseil municipal des jeunes d'Argent sur Sauldre en 1992. Cela l'a confortée à s'investir dans la chose publique pour devenir aujourd'hui élue départementale et municipale : " Ca m'a aidée à prendre conscience qu'on peut servir à quelque chose et qu'on peut faire bouger les choses. A Argent sur Sauldre, le conseil municipal des jeunes a été à l'origine de l'installation des jeux pour les enfants dans le parc municipal. C'était très concret."

La prochaine séance plénière du conseil départemental des jeunes collégiens aura lieu en avril. D'ici là, les élus travailleront en commissions. Cette nouvelle assemblée départementale dispose d'un budget de 105.000 euros annuels.