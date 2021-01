Cher : le couvre-feu à 18H00 passe mal auprès des élus

Une majorité de maires a fait savoir son opposition à ce couvre-feu avancé à 18H00 : " Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un afflux de population entre 17 et 18H " déclare Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher. " Les gens vont courir pour aller faire les courses y compris le weekend et je ne suis pas sûr que ça améliorer grand chose. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés, les cinméas également, comme les lieux culturels. Franchement, passer de 20H00 à 18H00, j'en vois pas vraiment l'intérêt."

Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher reconnait que la situation des départements ruraux est particulière : " Je vais faire remonter ce scepticisme à mon autorité de tutelle. Evidemment, la préfecture communiquera avant dimanche pour que toutes les dispositions puissent être prises, mais j'insiste sur un point : les activités professionnelles et tout ce qui a trait à l'enseignement et aux activités périscolaires peuvent se poursuivre comme avant."

Bourges sera désert à partir de 18H00, couvre-feu oblige © Radio France - Michel Benoit

Une incohérence de plus pour les élus locaux qui demandent que l'état leur laisse plus de responsabilité pour gérer la crise : " La décision est prise au niveau national " poursuit Philippe Moisson. " Mais, soit on nous demande notre avis et on en tient compte ou alors ça ne sert à rien de nous le demander. La crise sanitaire est compliquée à gérer mais reconnaissons que si on laissait faire les élus locaux, on aurait certainement bien moins de soucis." Des maires qui souhaiteraient pouvoir organiser à leur niveau la vaccination, avec les services de l'état, au lieu de fournir une simple intendance matérielle.