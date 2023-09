Cher : les accidents mortels à la hausse

C'est aux abords de la D60 que les gendarmes se sont positionnés avec leurs jumelles, un axe très fréquenté limité à 80 km/h. Sans surprise, la pêche est très fructueuse : " En une heure, on a six infractions à la vitesse, dont une rétention du permis de conduire, récapitule le lieutenant Freddy Vitour, commandant du peloton motorisé de Vierzon. On a également deux usages du téléphone au volant. C'est énorme déjà "

Les gendarmes multiplient les contrôles sur les routes du Cher © Radio France - Michel Benoit

Un artisan, qui vient de prendre possession le jour-même de sa nouvelle camionnette, est surpris à 132 km/h au lieu de 80 : " J'ai appuyé au mauvais moment sur le champignon. Sinon, je respecte quasiment toujours les limitations de vitesse. Mon permis de conduire est retenu. Ca va avoir des conséquences pour travailler, mais je comprends. Effectivement, c'est dangereux ce que j'ai fait. Je suis bien embêté." Son permis sera retenu jusqu'à la convocation devant le tribunal. C'est donc sa conjointe qui vient le rechercher et qui prend le volant. Et les excès de vitesse sont parfois encore plus importants rappelle le le Lieutenant Vitour : " La semaine dernière, un conducteur qui sortait d'une période probatoire a été contrôlé à 144 km/h au lieu de 70. Sur le moment, effectivement quand il voit la voiture sur le plateau et son permis retiré, il y a une prise de conscience, mais malheureusement, au fil du temps, cette prise de conscience s'efface. Non, on ne se sent pas impuissants. On se dit que nos contrôles sont utiles pour faire diminuer le nombre de victimes sur nos routes. C'est ce qui nous guide."

Cet automobiliste a été surpris, faisant usage de son téléphone au volant © Radio France - Michel Benoit

Outre la vitesse ou l'alcool, on observe aussi plus de prise de risques : des dépassements dangereux par exemple, à l'origine de plusieurs accidents mortels cet été : " C'est assez paradoxal dans notre département. On note une baisse du nombre d'accidents cette année. Il y a moins de blessés, moins d'hospitalisations mais plus de tués, analyse le préfet du Cher, Maurice Barate. La vitesse ou l'alcool ne sont pas plus en cause, on pense donc que les conducteurs prennent plus de risques : des dépassements dans des circonstances inconsidérées notamment. Et parfois ça se solde par une collision frontale avec des conséquences dramatiques. Ca ne pârdonne pas sur la route. On relève aussi des inattentions avec le téléphone par exemple. On doit donc continuer de multiplier les contrôles. C'est ce qu'on fait."

Dans l'Indre : le nombre d'accidents grimpe encore

Les gendarmes ont contrôlé 29 personnes dans l'Indre ce vendredi. - ©PréfectureIndre

Des contrôles routiers ont également eu lieu dans l'Indre ce vendredi. La gendarmerie a contrôlé 29 automobilistes et motards, dont un conduisait sous l'emprise de stupéfiants et avec un permis de conduire qui affichait zéro point restants. Cinq conducteurs téléphonaient au volant, deux ont grillé un feu rouge et un ne portait pas de ceinture de sécurité. 15 excès de vitesse ont également été relevés.

Automobilistes et motards ont été contrôlés. - ©PréfectureIndre

La gendarmerie de l'Indre est équipée d'une voiture Renault Alpine qu'elle utilise lors de contrôles routiers - ©PréfectureIndre

Depuis le 1er janvier 2023, 96 accidents ont eu lieu dans le département, contre 71 à la même période l'année dernière. Le nombre de personnes tuées est identique, le bilan s'établit pour le moment à 15 morts.