Cher : les bornes de téléconsultation vont-elles se développer ?

C'est l'un des outils pour lutter contre la désertification médicale : développer les consultations à distance, la téléconsultation, très pratique quand on n'a plus de médecin référent.

Seize pharmacies proposent ce service en Berry (contre seulement six en 2020) ; des Maisons France Services sont également susceptibles d'accueillir ces bornes de télémédecine. Alors, est-ce vraiment utile et efficace ? Olivier Henry, pharmacien à Méreau, près de Vierzon a franchi le pas en accueillant une de ses bornes de télémédecine depuis le printemps dernier. Elle monte à peu à peu en puissance et répond à une vraie demande : " On a commencé doucement avec deux ou trois consultations en mai dernier " détaille Olivier Henry. " Et là en décembre, on a fait seize consultations. Ca monte doucement, mais cela reste très aléatoire. Même certaines personnes âgées y ont recours. On est là pour les aider à se familiariser avec l'appareil."

Cette pharmacie de Méreau a aménagé un local adapté pour une borne de télémédecine. © Radio France - Michel Benoit

L'intérêt de cette borne, c'est qu'on n'a pas besoin de rendez-vous : il suffit de sa carte vitale et de son smartphone (c'est pour recevoir un code de vérification), afin d'être mis en contact avec un médecin, en quelques minutes. La borne dispose d'objets connectés pour faciliter le diagnostic du médecin à distance : " Il y a un thermomètre, un tensiomètre " poursuit Olivier Henry. " On a un oxymètre de pouls. C'est très utile en cette période de covid pour mesurer la saturation en oxygène. Il y a un dermatoscope, un autoscope aussi, des sortes de petites caméras qui permettent au médecin à distance de mieux visionner les choses, par exemple l'intérieur d'une oreille pour une otite. Bien sûr, pour les enfants, il faut qu'ils viennent avec un parent qui facilitera l'examen. Ce n'est pas accessible aux enfants de moins de trois ans. "

De plus en plus de pharmacies berrichonnes proposent des cabines de téléconsultation © Radio France - Michel Benoit

Cette habitante de Méreau a utilisé cette borne pour un de ses enfants : " Le parent doit apporter des informations assez précises au médecin à distance car il ne peut pas ausculter l'enfant. C'est très bien pour du dépannage. Cela évite de courir après un rendez-vous qu'on ne peut même plus avoir si on n'a plus de médecin ou d'attendre des heures dans un cabinet médical. En revanche, quand il s'agit de pathologies plus lourdes, ce n'est pas adapté." Si c'est plus grave le médecin à distance n'aura tout de même pas été inutile estime Olivier Henry : " Ce médecin a distance est un généraliste ou un urgentiste, parfaitement qualifié. Il a entière liberté de prescription et peut très bien prescrire un rendez-vous chez un cardiologue, un dermatologue, ou demander des séances de kiné." Le patient doit également veiller à ce que le médecin à distance soit bien installé en France (ce n'est pas le cas de toutes les sociétés de télémédecine), sinon, vous ne pourrez pas être remboursé par la sécurité sociale.