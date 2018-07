Saint-Amand-Montrond, France

Des hébergements certifiés qui commencent à apparaître en Berry. Ils sont encore peu nombreux mais l'office de tourisme de St-Amand Montrond, par exemple, s'emploie à convaincre les propriétaires de rejoindre ce réseau qui leur assurera une meilleure promotion.

Rens et José de Vos (à droite) , ont reçu leur certification "Chambre d'hôte Référence " à St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Cette certification est délivrée par l'office de tourisme local : "On contrôle la literie, la qualité de l'accueil, les efforts pour un tourisme durable, explique Bertille Guillon, directrice de l'office de tourisme Coeur de France, à St-Amand-Montrond. On incite aussi les propriétaires au fait-maison ou à l'achat de produits locaux. En échange de leur engagement volontaire, ces chambres d'hôte référence, apparaissent en première page sur notre site internet." Etre certifié chambre d'hôte référence, garantit donc au propriétaire une meilleure renommée et donc une meilleure exposition.

La superbe tour et son escalier qu'empruntent les touristes hébergés chez José et Rens pour rejoindre leurs chambres. © Radio France - Michel Benoit

José et son mari Rens, un couple néerlandais, n'ont pas hésité à investir 155.000 euros pour créer 5 chambres d'hôtes à St-Amand-Montrond : ils viennent d'être certifiés référence : " On a tout refait ou presque dans cette ancienne bâtisse, expliqué José. Ici, nous somems dans le restaurant, c'était un ancien garage. Chaque chambre propose des grands lits d'e 1m60 à 2 mètres, une salle de bain séparée avec douche à l'italienne. C'est très cosy."

Les touristes hébergés chez José et Rens de Vos disposent d'une terrasse agréable pour se détendre, déjeuner ou diner. © Radio France - Michel Benoit

Des chambres d'hôtes qui attirent désormais toute l'année, malgré un prix de 85 euros. Serge Audonnet, vice-président de la communauté de communes coeur de France, veut casser les idées reçues chez les parisiens notamment pour les attirer dans l'Amandois : " Je suis allé au salon du tourisme à Paris. Pour les parisiens, après les châteaux de Loire, il y a une barrière et ils pensent qu'il n'y a plus rien derrière. On leur a expliqué qu'on était seulement à deux heures par l'autoroute, qu'il y avait aussi une gare et des choses incroyables à voir, comme l'abbaye de Noirlac, Ainay-le-vieil. 15 jours après, certains étaient là et ils ont été ravis de leur séjour." Pour l'instant, seules 5 chambres d'hôtes sont certifiées référence dans l'Amandois... il faut passer à la vitesse supérieure.