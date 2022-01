Cher : les conseillers départementaux appelés à voter le budget 2022

Côté bonne nouvelle, la hausse des recettes liées aux transactions immobilières. La majeure partie des " frais de notaire " que vous payez lorsque vous achetez une maison revient au département. Le Cher espère percevoir 32 millions d'euros au titre des frais de notaires cette année. Une hypothèse basse puisque ces droits de mutation ont atteint plus de 36 millions en 2021, grâce à une augmentation des transactions. En revanche, certaines dépenses explosent et ne sont pas compensées par l'état. C'est le cas des dépenses liées au maintien à domicile. Depuis octobre, les salaires des aides à domicile sont revalorisés. Cela va coûter 3,7 millions d'euros supplémentaires au département du Cher. L'état ne lui versera que 880.000 euros de plus. Le RSA, c'est une dépense de 61 millions d'euros et chaque année, le reste à charge augmente : près de 29 millions en 2022. C'est presque 5 millions d'euros de plus qu'en 2017. La dette reste élevée à 833 euros par habitant, malgré de nombreux efforts ces dernières années.Le département du Cher a prévu d'investir 53,6 millions d'euros cette année : pour les collèges (9 millions contre 7 les années précédentes), en faveur des communes et des associations, pour le tourisme sans oublier les routes : 4.800 km à entretenir et pas moins de 1.200 ouvrages d'art. 20 millions d'euros y sont consacrés chaque année.

à lire aussi Aide à domicile : le CCAS de La Rochelle au bord du gouffre