Cher : les pompiers se remettent d'un samedi rouge bien éreintant

Le colonel Rémy Andriot, commandant en second des pompiers du Cher (au centre) et le commandant Soudy, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ( à droite)

211 hectares de récoltes (des orges) et de sous-bois sont partis en fumée samedi, à Aubigny-sur-Nère notamment ou encore Lissay-Lochy. Les pompiers du Cher ont dû combattre neuf incendies simultanés dans le département ce week-end Une conséquence directe du réchauffement climatique désormais bien visible.

Des feux très précoces cette année. Les agriculteurs prennent des précautions quand ils moissonnent, mais il faut encore faire mieux, explique le colonel Rémy Andriot, directeur adjoint du SDIS du Cher : "On travaille avec eux depuis quelques années déjà pour qu'ils disposent un déchaumeur et une tonne à eau dans le champs qu'ils récoltent. C'est très important car cela peut permettre de limiter la propagation du feu avant qu'il ne devienne trop important. Le déchaumeur permet de retourner le terre pour couper la propagation des flammes et nous permettre d'arriver sur place."

Le SDIS du Cher s'équipe de plus en plus de véhicules quatre roues motrices. © Radio France - Michel Benoit

Les moissonneuses-batteuses peuvent déclencher rapidement un grave incendie. "Il suffit d'une étincelle en cognant sur un silex pour que le champs s'embrase" précise le colonel Andriot. Un tesson de bouteille peut également faire loupe et embraser la broussaille. Evidemment, ne jetez pas vos mégots de cigarette.

Chaque départ de feu entraîne la mobilisation de moyens importants. "Il faut frapper fort et vite pour éviter une généralisation de l'incendie. On mobilise au minimum quatre véhicules et une vingtaine de sapeurs-pompiers pour chaque départ de feu et on adapte les moyens en fonction de l'évolution de la situation. La difficulté, c'est la répétition de ces événements qui fatigue beaucoup les hommes. D'autant que ces feux arrivent très tôt cette année avec cette canicule qui les favorise. Vous imaginez, on a mobilisé 300 hommes en simultané sur un effectif de 1.500 sapeurs-pompiers dans le Cher. C'est vraiment beaucoup. Heureusement, c'était un samedi et on avait plus de volontaires disponibles. "

Une visio-conférence est organisée chaque matin avec différents services pour adapter les moyens lorsque le risque d'incendie est très élevé. - TF1/SDIS du Cher

Nouveauté cette année, chaque matin, quand le risque est élevé, les pompiers du Cher organisent une vidéo conférence pour évaluer les moyens à mettre en alerte. "A 9h30, tous les matins, on fait le point avec Météo France, la préfecture, la chambre d'agriculture, l'office national des forêts également, pour adapter au mieux le dispositif d'alerte en fonction du risque." Le matériel doit aussi évoluer avec plus de camions tout-chemin, voire tout terrain.

Ces véhicules " classiques " à deux roues motrices ne permettent de combattre les incendies de végétation © Radio France - Michel Benoit

L'esprit de corps pour ces journées harassantes est également très important. L'union départementale des sapeurs-pompiers est là pour l'entretenir. Son président, le commandant Michel Soudy. "On est plus efficace quand on se connaît bien. On est là pour organiser des événements fédérateurs où règne la camaraderie. Cela crée de la cohésion. C'est indissociable de l'activité opérationnelle." 80 % des effectifs dans le Cher, sont des pompiers volontaires.