Cher, France

Une nouvelle portion du canal de Berry à vélo vient d'être mise en service : 12 km entre St-Amand-Montrond et Ainay le Vieil, mais il faudra attendre l'été prochain pour que la portion Cher du canal soit reliée à la portion Allier et permette un premier gros afflux de cyclistes. Dans l'Amandois, certains commerçants misent beaucoup sur cette clientèle cycliste.

Le canal de Berry à St-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le camping de la Roche, à St- Amand Montrond est situé juste à côté du canal de Berry. Cette clientèle cycliste, on la connait donc déjà, surtout des belges et des néerlandais qui traversent la France en voiture : " Même quand ils ne s'arrêtent que pour une nuit, il n'est pas rare qu'ils détachent leurs vélos et aillent se dégourdir les jambes pendant une heure ou deux, le long du canal. C'est plat et ombragé, ça leur plait beaucoup " explique la gestionnaire du camping, Marie-Jo Roy.

Les bivouacs adaptés à la clientèle cycliste dans les campings. - canal de Berry

Le camping de St-Amand a commandé deux bivouacs qu'il recevra en septembre : des tentes sur pilotis qui permettent de stocker les vélos en dessous pour mieux recevoir, ces cyclistes qui pourront randonner sur de longues distances le long du canal.

L'îlot de la Gaudine, le restaurant de Drevant, adapte déjà ses services pour répondre aux attentes des cyclistes. © Radio France - Michel Benoit

A Drevant, Ludovic Duret a repris le restaurant "Lîlot de la Gaudine" à l'automne. Il adapte ses horaires l'été pour accueillir ces cyclistes qui peuvent également emprunter des bateaux électriques, juste à côté : " Du 1er avril, au 30 septembre, on a décidé d'ouvrir le restaurant 7 jours sur 7. Les cyclistes s'arrêtent pour manger une planchette, un sandwich, boire un coup ou déguster une glace artisanale. La mairie va également aménager un parc pour garer les vélos et installer des bornes de recharge pour les vélos électriques. C'est vraiment super ! Auparavant, je travaillais à Ancenis (44) et j'ai vu toute la clientèle que la la Loire à vélo a pu apporter. C'est sûr, le canal de Berry à vélo, va doper la fréquentation. On a repris ce restaurant parce qu'il y avait ce projet."

L'un des plus beaux sites du canal de Berry à vélo, le pont canal de la Tranchasse, classé monument historique, fait l'objet d'aménagements temporaires pour le moment. © Radio France - Michel Benoit

A quelques km, le pont canal de la Tranchasse est accessible depuis quelques jours mais il faudra attendre l'été 2019 pour aller jusqu'à Montluçon.